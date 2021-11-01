Українців очікує новий податок: витрати і доходи порівняють, а різницю обкладуть податком

Вже з Нового року в Україні можуть впровадити податковий контроль. Тобто всі, хто підпадає під подачу нульової декларації і з якоїсь причини не легалізував свої доходи, просто не зможе використовувати свої ж гроші. При цьому податкову не цікавить звідки ви їх взяли: відкладали з зарплати або працювали за кордоном. Якщо ви не зможете підтвердити їх джерело походження, то просто не зможете ними скористатися. Про це розповів Євген Олейников в. о. голови Державної податкової служби.





Жорсткий контроль буде наступним етапом після податкової амністії, тобто добровільного декларування. Якщо громадяни самі не бажають легалізувати свої тіньові доходи, податкова зобов’яже їх сплатити податок.

1. Впровадять моніторинг різниці витрат і доходів, якщо вона значна, доведеться сплатити податок на різницю.

2. Видати гроші за накопичення не вийде. Податкова веде базу з 1995 року. З різниці доведеться платити 18% доходу і 1,5% військового збору.

У податкової досить каналів, щоб отримати дані про доходи і витрати тієї чи іншої особи. Виходить, що нульова декларація – найкращий спосіб вивести гроші з тіні.

Хто може подати нульову декларацію і легалізувати свої гроші

Легалізувати доходи можуть всі бажаючі. Зараз діє період добровільної детінізації доходів, податкову навіть не цікавить походженням грошей.

Нульову декларацію обов’язково подавати, якщо ви купили квартиру, автомобіль, цінні папери або накопичили готівки більш ніж на 400 тис. грн. Якщо сума менша, то податкова “прощає” несплату податків.

Легалізувати можна не тільки готівку, а й рухоме або нерухоме майно. Неподання нульової декларації не означає, що податкова буде оскаржувати право власності. Але якщо ви не поясните походження коштів, за які купили майно, то в майбутньому не зможете скористатися грошима, якщо вирішите продати будинок або машину.

Як бачите, подати нульову декларацію краще зараз. Так ви з мінімальними втратами легалізуєте свої доходи і можете не хвилюватися про подальший контроль над доходами і витратами.