Кого чекають випробування, а хто подивитись на життя по іншому: гороскоп на четвер, 28 жовтня

Цей місячний день має суперечливі та неоднозначні енергії. З одного боку, триває гарний час для спілкування, а з іншого — у цей день усі процеси сповільнюються та зайва активність нікому не сподобається. 22-а місячна доба – це період споглядання та умиротворення.





Гороскоп на 28 жовтня для Овнів

Вам краще спілкуватися цього дня з тими, кому повністю довіряєте.

Гороскоп на 28 жовтня для Тельців

Цей день екзаменуватиме вас, але ви маєте всі шанси отримати найвищий бал!

Гороскоп на 28 жовтня для Близнюків

Поспостерігайте за оточуючими та визначте, кому найбільше потрібна допомога.

Гороскоп на 28 жовтня для Раків

Тонкість душі допоможе вам у повсякденних подіях побачити те, що іншим недоступне.

Гороскоп на 28 жовтня Левів

Спілкування з дітьми буде найвдалішим вибором і пройде довірливо та душевно.

Гороскоп на 28 жовтня для Дів

Ви будете сповнені амбіцій, але не захочете реалізовувати їх поодинці. Знайдіть помічників.

Гороскоп на 28 жовтня для Терезів

Якщо ви запланували відвідати курси або тренінг, зробіть це.

Гороскоп на 28 жовтня для Скорпіонів

Вам буде легко балансувати серед інших та підтримувати себе у хорошому настрої.

Гороскоп на 28 жовтня для Стрільців

Постарайтеся максимально розвантажити себе від хвилювань та потрясінь – відпочиньте.

Гороскоп на 28 жовтня для Козерогів

День дуже сприятливий для отримання підтримки та допомоги інших людей.

Гороскоп на 28 жовтня для Водоліїв

Вам багато планів на цей день будувати не потрібно – зосередьтеся на головному.

Гороскоп на 28 жовтня для риб

Подивіться сьогодні на своє життя по-іншому, і все стане на свої місця.