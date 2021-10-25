Стало відомо, чому краще не клеїти гідрогель на екран смартфону

Чому краще не купувати гідрогелевий плівку? Чим вона гірша звичайного захисного скла?





Захист екрану телефону – порятунок для людей, які хвилюються про можливі падіння і пошкодження пристрою. Не всіх влаштовує захисне скло, оскільки воно досить товсте і часто погано виглядає. Альтернативою йому виступає непомітна гідрогелева плівка, що захищає телефон від подряпин. Але чи так вона хороша?

Не всі пошкодження відновлюються

Найвідоміша характеристика гідрогелевої плівки – це її самовідновлення. Дрібні подряпини і потертості на поверхні гідрогелю затягуються без втручання людини вже через 1-2 дня. А якщо використовувати фен, пошкодження зникнуть за лічені хвилини.

Саме такими аргументами користуються багато продавців цього виду захисту для екрану телефону. Але чи так всесильна гідрогелева плівка? Практика і численні відгуки покупців показують, що полімерна поверхня ледь справляється з невеликими подряпинами, наприклад, від ключів або монет в кишені.

Так, можна виправити ушкодження від дрібних піщинок і крихт, але потрібно бути готовим, що:

Будь-яка трохи більш глибока подряпина не затягнеться до кінця.

Навіть дрібні пошкодження не зникають повністю, а тільки стають менш помітними.

Тому сподіватися на те, що плівка чудесним чином змусить всі подряпини і тріщини зникнути, не варто. У цього типу захисту є свої досить значні обмеження.

Гідрогель не захищає від ударів

На відміну від захисного скла, гідрогелева плівка навряд чи запобіжить пошкодженню основного екрану. При сильному ударі або падінні телефону з висоти дисплей може розбитися, навіть перебуваючи під плівкою. При цьому захисне скло гарної якості в такій самій ситуації розіб’ється, але захистить основний екран смартфона.

Гідрогелева плівка може бути дорожче захисного скла

Багато продавців гідрогелевих плівок намагаються піднести свій товар як захист, що володіє практично чарівними властивостями відновлення. З цієї причини і вартість гідрогелю буває завищеною в кілька разів. Насправді, ціна плівки і захисного скла повинна бути однаковою, так як їх собівартість практично не відрізняється.

Гідрогель не так просто клеїти

Багато хто стверджує, що однією з переваг гідрогелевої плівки є простий спосіб її наклейки. Так як матеріал цього захисту гнучкий, його, за словами продавців, легко встановити на екран смартфона. На практиці з першого разу практично ні у кого не вийде зробити це правильно: матеріал хоч і податливий, але незвичний на дотик. Тому і рекомендується купувати відразу набір гідрогелевих плівок, щоб на кількох з них можна було потренуватися.

Установка не така проста, як може здатися. Однак вона має певний плюс: дрібні бульбашки повітря під плівкою зникають самі через кілька днів використання телефону.

Чи варто клеїти гідрогель на телефон?

Як основний захист екрану від тріщин, сколів та інших пошкоджень, гідрогелева плівка не підходить. Вона не зможе витримати падіння або сильні удари. А якщо телефон з гідрогелем і пережив подібну ситуацію, дякувати потрібно саме склу від виробника.

При цьому гідрогелеву плівку можна використовувати як візуально привабливе покриття. Вона непомітна, приємна на дотик, не залишає на поверхні екрану відбитків і жирових розводів. Крім того, вона не відблискує на сонці і не псує кольору екрану.

Якщо вибирати гідрогель як захист від дрібних подряпин і як олеофобне покриття екрану, покупка може бути виправдана. Але сподіватися, що плівка захистить телефон від серйозних пошкоджень дисплея, не варто.