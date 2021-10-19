Даже не смотрите на доллар: что будет с курсом гривны на этой неделе

В течение прошлой недели доллар в Украине стоил всего лишь 26,3 грн. Девальвация иностранной валюты могла бы быть еще более существенной, если бы не своевременное вмешательство Нацбанка. Регулятор миллионами скупал доллары, ведь предложение валюты уже значительно превысило спрос на нее. В свою очередь такое поведение «американца» означает укрепление национальной валюты, которое, по мнению экспертов, до сих пор не достигло своего пика.





Основным фактором, который привел к значительному удешевлению доллара, является, конечно же, пандемия. Обострение эпидемической ситуации и повторное введение карантина повлияло на целый ряд бизнес-процессов. А это неизбежно привело к спаду активности импортеров, которые обычно выкупали большую часть иностранной валюты.

Еще одним важным фактором, способствующим укреплению национальной валюты, является стабильная цена на экспортные товары, в частности железную руду, зерновые и тому подобное. За них Украина получает оплату только в иностранной валюте. Не стоит забывать и о долларах и евро, которые регулярно привозят из-за границы заробитчаны.

Таким образом количество валюты на украинском рынке все растет, а покупать ее просто некому. Хотя украинцы и привыкли держать свои сбережения в долларах, но из-за нестабильной эпидемической ситуации многие граждане потеряли работу. Поэтому они просто не имеют возможности делать запасы на «черный день».

По мнению эксперта и ведущего аналитика букмекерской компании RoboForex Андрея Гойлова, тенденция к падению курсов иностранных валют на этой неделе только усилится.

«Скорее всего гривна в отношении к доллару на текущей неделе вырастет до 26 грн за $1. Евро также не удержит свои позиции и упадет до 30,55 грн за €1», – отметил Гойлов.

Однако крепкая гривна безусловно имеет много преимуществ. В частности ее стабильность помогает сдержать нарастающую инфляцию, которая уже достигла 11% с начала текущего года.