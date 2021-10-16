Ляшко рассказал, как путешествовать невакцинированным

С двадцать первого октября невакцинированные украинцы не смогут путешествовать в поездах или междугородних автобусах. Нормы пассажирских перевозок будут значительно усилены. Виктор Ляшко, министр здравоохранения нашей страны, рассказал, что нужно делать гражданам Украины, не успевшим вакцинироваться, чтобы попасть на транспорт.





Что делать непривитым?

Как сообщил в интервью ТСН Виктор Ляшко, если украинцу нужно обязательно попасть в другой город, например, для лечения или на похороны родственника, но прививку он по какой-либо причине до сих пор не сделал, то нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест. Действовать этот тест будет на протяжении семидесяти двух часов.

По словам министра здравоохранения, главная проблема нашей страны сейчас — не столько уровень инфицирования, сколько резкий рост количества госпитализированных граждан. Госпитализируют в первую очередь тех, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме. У вакцинированных, даже если они и заболевают, болезнь протекает гораздо легче.

Как сообщает Ляшко, невакцинированные на данный момент составляют девяносто пять процентов от всех, госпитализированных с ковидом. Среди оставшихся пяти процентов очень многие — те, кто получил прививку совсем недавно и либо не успел получить вторую дозу, либо же у них не успели появиться антитела.

Рост госпитализаций является очень тревожным сигналом, поскольку может вызвать коллапс медицинской системы, и без того работающей на пределе своих возможностей.

Как мы писали ранее, Минздрав еще в августе анонсировал норму, по которой восемьдесят процентов учителей должны быть привиты. По его мнению, такие же правила должны быть введены и для других людей, которые работают с большими массами народа — например, врачей, сотрудников сферы общепита, водителей общественного транспорта.

Также он обращает внимание, что если раньше вакцин в нашей стране не хватало, то теперь ситуация стала гораздо лучше.