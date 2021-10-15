Українці помітили перебої в роботі банкоматів ПриватБанку: видають лише частину суми

Українці все частіше скаржаться на дивну «поведінку» банкоматів ПриватБанку. Знімаючи гроші, клієнти отримують не всю суму, яку запросили. А часом банкомат взагалі відмовляється видавати готівку. Натомість з картки кошти знімаються у повному обсязі. Повернути зниклу суму можливо, та для цього доведеться чекати принаймні добу, а можливо й довше.





Чимало скарг від користувачів, що натрапили на несправний банкомат, можна знайти на спеціальному форумі Міністерства фінансів. Зокрема одна з клієнток банку Credit Agricole втратила значну суму, коли намагалася зняти в банкоматі Привату свою зарплатню.

«Перші 2 тисячі гривень банкомат мені видав. А далі на екрані з’явилося повідомлення «Технічна помилка». Тим не менше обидві операції були визначені як успішні, а з рахунку було списано 4 тисячі гривень. Банкомат просто «з’їв» мої гроші», – розповіла громадянка.

Друга клієнтка, з якою неприємність трапилася того ж дня, позбулася аж 14 тисяч гривень. Гроші жінці були потрібні терміново на оплату медичних рахунків.

«Банкомат показав повідомлення про помилку та не видав грошей взагалі. Однак з карти зникла вся сума, яку я намагалася зняти. Оскільки гроші були потрібні негайно, довелося скористатися кредиткою», – зазначила друга користувачка.

Банкомат «з’їв» гроші: що робити?

Якщо ви опинилися в такій ситуації, головне не панікувати. Спершу необхідно звернутися до фінустанови, що видала картку, а також зателефонувати за номером телефону, зазначеним на самому банкоматі.

У відповідь на численні скарги постраждалих представники ПриватБанку пояснили: гроші можна буде повернути, та не раніше, ніж за добу. Для клієнтів інших банків строк очікування може бути ще довшим, оскільки банк-емітент повинен ідентифікувати власника карти та перевірити факт списання коштів.

Деякі запити про зникнення грошей потребують не лише підтвердження банку, що видав картку, а й інкасації банкомата. Це необхідно для перевірки правдивості слів клієнта щодо суми отриманої ним готівки.