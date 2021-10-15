Влада розповіла про ситуацію з примусовим відключенням електрики зимою

Електрики в Україні вистачить на всіх. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) запевнила споживачів – перебоїв зі світлом цієї зими не буде. Навіть при тому, що Україна продовжила термін обмежень на імпорт ресурсу з Росії та Білорусі.





Країна готова до проходження опалювального сезону зі стабільними показниками. Саме таку інформацію днями оприлюднило Міністерство енергетики. Більше того, відновлення поставок з Росії та Білорусі найближчим часом не планується. Як виявилося, в Україні цілком вистачає енергоресурсу й без допомоги горе-сусідів.

Нагадаємо, що відмову від електрики окупанта та держави, що цілком знаходиться під його контролем, українська влада відмовилася ще у травні поточного року. Початково обмеження були встановлені лише до 1 жовтня 2021 року. Та 29 вересня у НКРЕКП пройшла нарада, на якій було вирішено продовжити строк обмежень ще на 1 місяць.

Регулятор зазначив, що до 23 вересня не отримав жодного прохання відновити поставки. А це означає, що Україна поки що повністю справляється з навантаженням та не має потреби у пошуку додаткових експортерів.

У Міністерстві енергетики повідомили, що вугілля для генерації власної енергії в Україні більш ніж достатньо. Тобто влада може гарантувати безперебійне забезпечення громадян електроенергією протягом усього опалювального сезону 2021/2022.

Навіть у екстремальних умовах, у сильні морози чи снігопади, споживачі можуть розраховувати на світло в своїх оселях. Адже фінансові можливості для закупівлі додаткових обсягів вугілля в у держави також є.

На тлі такого енергетичного профіциту цілком можливо, що Україна незабаром назавжди відмовиться від поставок ресурсу з Росії та Білорусі. До того ж сусідні країни не є членами Європейського енергетичного співтовариства, до якого віднедавна входить наша країна.