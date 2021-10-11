Стало відомо, коли чекати “бабине літо” і перший сніг в Україні

Жовтень дасть українцям насолодитися сонцем і теплою погодою.





Друга декада жовтня принесе в Україну друге “бабине літо”. 14 жовтня в свято Покрови Богородиці буде сонячною, а температура повітря може піднятися вище +20 градусів за Цельсієм.

Але всього через тиждень зміниться на протилежну: температура опуститься до +6-8 градусів за Цельсієм вдень. Також очікуються холодні дощі. А вже з 20 жовтня нічна температура може наблизитися до -10 градусів за Цельсієм.

З 25 жовтня очікуються морози, нічна температура опуститься до -7 градусів за Цельсієм. В останні дні місяця температура трохи підніметься – до + 10 градусів за Цельсієм. Але це ненадовго.

Відразу після переведення годинників на годину назад, в Україну прийдуть холодні затяжні дощі, які змінить мокрий сніг. Але вже після 10 листопада небо очиститься від хмарності, навіть вийде сонце. Але температура буде триматися в межах нуля градусів.

Ближче до середини листопада випаде перший сніг, але протримається він недовго. Всього кілька днів і від нього не залишиться і сліду. Наступний сніг очікується в останній тиждень листопада.

За словами синоптика Наталії Діденко, в Україні 11-12 жовтня погода буде сухою і відносно теплою. Стовпчики термометрів покажуть від 9 до 15 градусів тепла. Вночі температура опуститься до нуля. Можливі заморозки на землі. Також очікується східний і північно-східний вітер, його швидкість не перевищуватиме 10 м / с.

Поспішайте насолодитися останніми теплими днями, адже не за горами справжні зимові холоди. Встигніть зловити останні промінчики сонця перед довгою зимою. Залишилося зовсім небагато сонячних і по-справжньому теплих днів.