Цікаві розцінки: стало відомо, як зміняться ціни на оренду та купівлю житла

Ціни на нерухомість хоч і не суттєво, але постійно змінюються. Особливо великою є різниця між тим, скільки коштує житло зараз, і скільки воно коштувало два роки тому. Експерти вважають, що пік здорожчення нерухомості припадає на весняний період, а найдешевші ціни зазвичай взимку. Це пов’язано з низкою факторів.





Щодо оренди житла, то її вартість більш циклічна, і має тенденцію до зростання упродовж всього року. Наразі, в Україні стабільна ситуація з цінами, однак до кінця року ще один стрибок очікується.

Що буде з цінами на нерухомість в Україні?

Експерти з нерухомості вважають, що зараз ціни на житло досягли свого максимуму і більше до кінця року не зростатимуть. Останнє зростання відбулося у вересні й становило 10%. Особливо це торкнулося мегаполісів. Більше підіймати ціну сенсу немає, адже зараз на ринку спостерігається суцільна пасивність від потенційних клієнтів. Люди не купують житло, а якщо й цікавляться ним, то активно вишукують найдешевший варіант. Трішки зросла ціна на найпопулярніші варіанти, а саме 1-2 кімнатні квартири, метражем в середньому 50м2.

Що буде з цінами на оренду?

А ось тут все не так оптимістично. Охочих орендувати житло значно більше ніж тих, хто хоче його придбати. Як результат, орендодавці мають більше можливостей для підвищення цін. Якщо порівнювати з весною 2021-го року, то зараз ціни дорожчі на 10-15%. Це зумовлено ним, що в міста повертаються студенти, які шукають житло. До кінця року ціни ще можуть зрости. Однак, не останнє слово й за локдауном. Експерти вважають, що якщо суворий карантин таки введуть, то це негативно відобразиться на доходах орендодавців. Ціни вони зобов’язані будуть знижувати, можливо, навіть, на 40%.