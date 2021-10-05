Польша уже не интересна: куда сейчас активно едут украинские заробитчане?

Куда чаще всего ездят украинцы на заработки? Конечно в Польшу. Это ближайшая и самая доступная страна. Польские работодатели требуют минимальный пакет документов и опыт работы.





На сельскохозяйственные работы и вовсе может ехать любой, кто не отказывается от физического труда. До 1000 долларов в месяц могут заработать люди без высшего образования, что в Украине претендуют на небольшую зарплату и разнорабочую вакансию.

Однако, сейчас “мода” на Польшу постепенно угасает. Наши соотечественники облюбовали другую страну. Трудовые мигранты держат курс на Германию. Что предлагает нашим работникам это европейское государство?

В Германии зарплаты больше в два раза

Первое, что манит украинцев в ФРГ – это высокие зарплаты. По сравнению с Польшей они выше минимум процентов на 30. Те, кому повезет устроиться максимально удачно, могут зарабатывать до 120 000 гривен в месяц. Популярностью пользуются строители, водители, разнорабочие специалисты. Очень перспективной Германия является для медицинского персонала. Но есть одно, но!

Действительно хорошие условия предлагают тем, кто трудоустроился на официальной основе, а это к сожалению единицы. 90% украинцев работают нелегально, как результат зарплаты у них не такие уж и высокие, а еще есть большой риск быть пойманным и депортированным. Ну и вряд ли удастся ездить в Германию так же часто, как в Польшу используя только биометрические документы.

Украинский рынок вакансий испытывает недостаток кадров

То, что украинцы все чаще выбирают работу за границей, не важно это Польша или Германия, сильно чувствуют национальные работодатели. Большой недостаток кадров есть в первую очередь на предприятиях, в строительных бригадах. Катастрофически не хватает разнорабочих специалистов.

В связи с этим, в ближайшее время в Украине хотят пересмотреть уровень зарплат и условия труда, чтобы остановить этот непрерывный поток трудовых мигрантов, приобщив их остаться дома.