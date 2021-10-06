Польще вже не цікава! Куди зараз активно їдуть українські заробітчани?

Куди найчастіше їздять українці на заробітки? Звісно у Польщу. Це найближча та найдоступніша країна. Польські роботодавці вимагають мінімальний пакет документів та мінімальний досвід роботи.





На сільськогосподарські роботи й зовсім може їхати будь-хто, хто не цурається фізичної праці. До 1000 доларів в місяць мають змогу заробити люди без вищої освіти, які в Україні претендують на невелику зарплату і різноробочу вакансію.

Однак, зараз “мода” на Польщу поступово згасає. Наші співвітчизники вподобали іншу країну. Трудові мігранти тримають курс на Німеччину. Що пропонує нашим заробітчанам ця європейська держава?

В Німеччині зарплати більші вдвічі

Перше, що манить українців у Німеччині — це високі зарплати. Порівняно з Польщею вони вищі мінімум відсотків на 30. Тим кому пощастить влаштуватися максимально вдало, можуть заробляти до 120 000 гривень на місяць. Популярністю користуються будівельники, водії, різноробочі спеціалісти. Дуже перспективною Німеччина є для медичного персоналу. Але є одне, но!

Дійсно гарні умови пропонують лише тим, хто працевлаштувався на офіційній основі, а це на жаль одиниці. 90% українців працюють нелегально, як результат зарплати в них не такі вже й високі, а ще є великий ризик бути викритими та депортованими. Ну і навряд чи вдасться їздити в Німеччину так само часто, як у Польщу використовуючи лише біометричні документи.

Український ринок вакансій відчуває брак кадрів

Те, що українці все частіше вибирають роботу закордоном, не важливо чи це Польща, чи Німеччина, добряче відчувають національні роботодавці. Великий брак кадрів є в першу чергу на підприємствах, у будівельних бригадах. Катастрофічно не вистачає різноробочих спеціалістів. У зв’язку з цим, вже найближчим часом в Україні хочуть переглянути рівень зарплат та умови праці, аби зупинити цей безперервний потік трудових мігрантів, заохотивши їх залишитися вдома.