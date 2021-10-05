Уже октябрь: произошло ли обещанное повышение пенсий и почему будут пересматривать размер субсидий?

Несколько месяцев подряд правительство анонсировало повышение пенсий для украинцев, которым исполнилось 75-80 лет. Им с 1 октября должны повысить пенсию на 400 гривен. Уже прошло несколько дней в этом месяце, и некоторые из пожилых людей уже успели получить свою выплату. Говорят – надбавка действительно есть, что естественно не может не радовать.





Министр политики Марина Лазебная подчеркивает, что это не единственная помощь, которая ждет украинцев. В декабре пенсии вырастут еще больше, ведь возрастет размер минимального прожиточного минимума. А также, будет пересматриваться размер субсидий.

Субсидии вырастут, а еще финансовую поддержку получат жители “красных зон”

Правительство отмечает, что в бюджете уже заложено 1,2 миллиарда гривен на тот случай, если украинцы не смогут справиться с коммунальными услугами. Размер субсидии будет пересчитыватся в автоматическом порядке, и в среднем составит 2000 гривен. Если какой-то регион попадет в “красную зону” из-за вспышки коронавируса, и это приведет к закрытию компаний, предприятий и как следствие люди останутся без работы, субсидия может увеличиться на 50%.

Ну а то, что многим украинцам этом году будут не под силу коммунальные платежи, можно догадываться анализируя тарифы. В некоторых областях они вырастут на 40%. К примеру, в Киеве цена на газ может вырасти до 30 грн, что в результате приведет к безумным суммам в платежках.

Планируется и другая финансовая помощь

На данный момент рассматривается еще несколько надбавок для пенсионеров различной возрастной категории. В частности, минимальная пенсия для 65-летних составит 2600 грн. Дополнительных 300 гривен досчитают к выплатам, которые получают пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет.