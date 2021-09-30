В Украине начнут отключать «нелегальные» смартфоны

В нашей стране планируют начать отключать смартфоны, чьи IMEI-коды не включены в особую базу «белых» устройств. Следить за лицензионностью «трубок» хотят обязать самих покупателей мобильных телефонов. Именно об этом говорится в недавно принятом законопроекте «Об электронных коммуникациях».





Каких устройств коснутся изменения?

Изменения затронут все устройства с SIM-картами, включая смартфоны и планшеты. Дело в том, что IMEI-коды должны быть у всех подобных устройств. Сейчас ситуация на рынке подобных товаров оставляет желать лучшего. Огромное количество устройств ввозится в нашу страну по серым или черным каналам, контрабандным методом, и ситуация только ухудшилась в последнее время.

Ранее учет кодов IMEI в нашей стране уже велся, но несколько лет назад он был отменен. После этого и начались серьезные проблемы с контрабандой. Сейчас учет вводится снова, и многие граждане нашей страны теперь переживают, что их телефоны перестанут работать. Однако эксперты заверяют: поводов для опасения нет.

Многие пользователи не знают, «серые» у них трубки или «белые». Поэтому внезапное отключение смартфонов могло бы стать проблемой для огромного количества украинцев. Тем не менее, сейчас принято решение запустить реестр по «нулевому» варианту — в него попадут все телефоны, которые сейчас работают в сети. «Серые» трубки с явно подмененными IMEI, такими, как 000000000000000 или 012345678912345, а также с дублирующимися номерами, будут отключены к началу 2025 года.

По словам экспертов, к этому времени «серые трубки» отомрут естественным путем: их сменят новые смартфоны, которые уже будут зарегистрированы по всем правилам. В случае же, если вы ввезете новый телефон в страну после вступления закона в силу, например, вернетесь из-за рубежа с ним, вам нужно будет подать заявление на регистрацию через приложение «Дія», подтверждая покупку за рубежом или тот факт, что вы пересекли границу.