Остерегайтесь махинаций: некоторые украинцы могут платить за газ на 2000 гривен больше

Уже совсем скоро начнется отопительный сезон. В этом году осень довольно холодная, поэтому вероятно, что и с отоплением тянуть не будут. Вокруг этой темы не утихают разговоры и то, что тарифы на газ вырастут уже всем известно. Но как не “влипнуть” еще больше? Как не получить платежку за отопление с чеком на 2000 гривен больше ожидаемой суммы? Рассказываем.





Поставщик последней надежды – дорогая услуга

Сейчас украинцы заключили договоры с теми или иными поставщиками газа и планируют оплачивать его по уже более или менее известным тарифам. Однако, не исключено тот факт, что поставщик может обанкротиться или по каким-то причинам перестать поставлять газ, если не сможет его к примеру закупить. Как действовать в таком случае? Людей переведут на “поставщика последней надежды” в лице “Нафтогаза”. “Нафтогаз”, как прямой поставщик будет продавать газ по 7,96 грн / куб. А вот, как “поставщик последней надежды” по 12 гривен.

То есть люди получат платежки, в которых суммы совершенно не совпадают с ожидаемыми. Более того, если за 60 дней пользователи не подключат контракт с другим поставщиком, то останутся без газа совсем.

Как можно попасть в перечень клиентов “поставщика последней надежды”?

Бытовой клиент может попасть в ряды потребителей ПОН по ряду причин:

Основной поставщик обанкротился.

У поставщика аннулирована лицензия или она закончилась.

Потребитель не является клиентом ни одного поставщика.

Поставщик не заказал газ для всех клиентов.

Итак, эта зима будет не без сюрпризов. По предварительным подсчетам потребителями газа ПОН могут стать минимум 600 000 человек по всей Украине.