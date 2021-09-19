Названы три знака Зодиака, которым очень повезет в конце сентября

Сентябрь близится к концу, бабье лето заканчивается, и осень вступает в свои права. Желтеют и опадают листья, капает дождь, хочется устроиться поудобнее дома с чашкой чая или кофе, греться и смотреть телевизор или YouTube. Осень — своеобразная и меланхоличная пора. Многие впадают осенью в депрессию, тоскуют и хандрят. Однако астрологи сообщают: у некоторых знаков Зодиака поводов для печали не будет, скорее наоборот. Для кого же последние десять дней первого месяца осени станут удачными?





Самые лучшие дни

В первую очередь, двадцатые числа месяца будут счастливыми для Весов. Они могут получить неожиданные подарки, повышения по службе, или же другие приятные предложения. Весам стоит подвести итоги последнего года и начать строить реальные планы на остаток осени и следующий год. В конце концов, представителей этого знака, родившихся в последнюю неделю сентября, будет день рождения!

Скорпионы также смогут получить приятные известия или неожиданные подарки в ближайшие несколько дней. Представители этого знака склонны к хандре и депрессии, им часто кажется, что их не ценят или преуменьшают их заслуги. На самом деле это зачастую совсем не так, и в конце сентября у них появится шанс в этом убедиться. Стоит лишь присмотреться повнимательнее, и вы поймете, что на самом деле многие люди к вам очень хорошо относятся, подчиненные считают вас хорошим начальником, а руководители — умелым сотрудником, который заслуживает поощрения и, возможно, повышения.

Удачным окажется конец месяца и для Козерогов. Для этого знака характерны настойчивость и упорство. Иногда они откровенно «перегибают палку», не понимая, что цель явно не стоит затрачиваемых усилий. Впрочем, не в этот раз: кропотливый труд и упорное преследование цели увенчаются успехом и принесут щедрые плоды.