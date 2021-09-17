Эксперты Минздрава рассказали, сколько украинцев получили иммунитет к коронавирусу

Недавно Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, озвучил информацию, которую он получил от собственных экспертов. Она касается самого животрепещущего в связи с пандемией вопрос: сколько украинцев уже могут похвастаться тем, что у них есть иммунитет к новому коронавирусу COVID-19?





Переболевшие и вакцинированные: сколько их?

Цифры, которые будут приведены в этой статье, глава Министерства здравоохранения назвал в интервью изданию «Слово и дело». Эти данные были собраны экспертами соответствующего ведомства по результатам ретроспективного исследования, проведенного в согласовании со Всемирной организацией здравоохранения. Запуск данного исследования был анонсирован еще июле. Кажется, сейчас оно подошло к концу, и можно назвать предварительные итоги.

Исследование проводилось специалистами Украинского института социальных исследований имени А. Яременко совместно с Центром социальных экспертиз имени Ю. Саенко. В выборку попали случайные граждане из всех социальных слоев и регионов нашей страны, любого возраста. Метод исследования был избран самый адекватный и при этом простой — обзвон по телефону.

Далее в дело вступили медики. Специалисты брали у граждан кровь для исследования на антитела и проводили их анкетирование, после чего передавали кровь в лаборатории. На одних и тех же тест-системах тестировались все образцы, после чего подводились итоги.

Сейчас специалисты закончили промежуточные результаты масштабного клинического исследования и собирают их в промежуточный отчет. Также они параллельно группируют результаты по полу и возрасту. На данный момент, по словам Ляшко, пока что нельзя говорить об окончательных результатах, но можно говорить, что антитела есть примерно у тридцати пяти-сорока процентов украинцев. Это не означает, что каждый второй или третий житель нашей страны переболел в клинической форме — многие перенесли заболевание бессимптомно и в поле зрения врачей не попали.