Експерти МОЗ розповіли, скільки українців отримали імунітет до коронавіруса

Нещодавно Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, озвучив інформацію, яку він отримав від власних експертів. Вона стосується найбільш актуального в зв’язку з пандемією питання: скільки українців вже можуть похвалитися тим, що у них є імунітет до коронавірусу COVID-19?





Вакциновані та ті, що перехворіли: скільки їх?

Цифри, які будуть приведені в цій статті, глава Міністерства охорони здоров’я назвав в інтерв’ю виданню «Слово і діло». Ці дані були зібрані експертами відповідного відомства за результатами ретроспективного дослідження, проведеного відповідно до стандартів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Запуск даного дослідження було анонсовано ще у липні. Здається, зараз воно підійшло до кінця, і можна назвати попередні підсумки.

Дослідження проводилося фахівцями Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка спільно з Центром соціальних експертиз імені Ю. Саєнко. До вибірки потрапили випадкові громадяни з усіх соціальних верств і регіонів нашої країни, будь-якого віку. Метод дослідження було обрано найадекватніший і при цьому найпростіший – дзвінки по телефону.

Далі в справу вступили медики. Фахівці брали у громадян кров для дослідження на антитіла і проводили їх анкетування, після чого передавали кров в лабораторії. На одних і тих самих тест-системах тестувалися всі зразки, після чого підводилися підсумки.

Зараз фахівці закінчили проміжні результати масштабного клінічного дослідження і збирають їх у проміжний звіт. Також вони паралельно групують результати за статтю та віком.

На даний момент, за словами Ляшка, поки що не можна говорити про остаточні результати, але можна стверджувати, що антитіла є приблизно у тридцяти п’яти-сорока відсотків українців. Це не означає, що кожен другий або третій житель нашої країни перехворів у клінічній формі – багато українців перенесли захворювання безсимптомно та до поля зору лікарів не потрапили.