AliExpress или “Новая почта”: через кого украинцы массово попадают в финансовые неприятности и на что вестись не надо?

Каждый второй украинец заказывает посылки из Китая. На всем известном сайте AliExpress все настолько дешевое, что не заказать хотя бы что-то – крайне сложно. Ежедневно в Украину поступает тысячи посылок из Китая, и все они доставляются к получателям с помощью “Укрпочты” и “Новой почты”. И вот недавно, сторонники “Алиекспреса” узнали замечательную весть, что мол, теперь, если покупка не понравится, ее можно вернуть “Новой почтой”. Что-то вроде наложенного платежа. Многие люди узнав о подобном, заказали в разы больше посылок с той мыслью, что если что-то не подойдет, то без проблем вернется в Китай. И здесь на покупателей ждала неприятная неожиданность.





AliExpress обманул клиентов и подставил “Новую почту”

О том, что он попал в идентичную ситуацию рассказал один из клиентов китайской платформы, который заказал несколько посылок и некоторые вещи захотел вернуть на условиях новой услуги. Мол, что посылку можно будет вернуть именно таким образом, указывается на сайте AliExpress и эта информация действительно отображается когда оформляете заказ. но на “Новой почте” все отрицают. Никаких возвратов они не делают, а если и хочется отправить посылку обратно продавцу, то делать это надо за свой счет и с тем условием, что уже покупатель выступает отправителем, а продавец получателем.

Почему AliExpress предлагает услугу, которой не существует?

А этого никто не знает. В “Новой почте” лишь подтвердили, что такой услуги нет, и с китайским сайтом компания не сотрудничает. Почему тогда такая информация указана на маркетплейси – неизвестно. Люди массово обращаются к логистическому оператору с этим запросом и получают отказ. Поэтому рекомендуем покупателям быть внимательными и заказывать вещи зная, что если и придется их возвращать, то за свой счет.