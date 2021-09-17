Не Приват и Моно: назван самый надежный банк Украины

В последнем номере журнала «Деньги» был обнародован рейтинг надежности среди самых крупных банков нашей страны. Ранее первое место в подобных рейтингах занимал, как правило, «ПриватБанк», однако на этот раз результаты оказались немного неожиданными. Лидером стал не «ПриватБанк» и даже не monobank, который долгое время «наступал ему на пятки» в подобных рейтингах!





Какой банк Украины — самый надёжный?

Согласно данным рейтинга, опубликованного одним из ведущих финансовых журналов в нашей стране, самым надежным банком среди всех аналогичных финансовых организаций Украины стал «Ощадбанк».

Для исследования в первую очередь использовалась последняя на данный момент отчетность от первого июля текущего года, опубликованная на официальном сайте Национального банка Украины. Также были исследованы и другие параметры, в том числе соотношение собственного капитала банка и средств, вложенных в него физическими лицами, надежность акционеров, отсутствие проблем с выплатой вкладов, ставка привлечения вкладов в национальной валюте в течение трех месяцев.

По итогам исследований была составлена сводная таблица из множества пунктов. В большинстве из этих пунктов лидером среди всех украинских банков оказался «Ощадбанк». Это было немного неожиданно для клиентов других крупных банков, но вполне ожидаемо для экспертов.

Среди всех показателей наиболее красивым выглядит динамика портфеля физических лиц-вкладчиков Ощадбанка. В первом полугодии 2021 года Ощадбанк продемонстрировал рекордный прирост данного портфеля в национальной валюте — он составил 1,6 миллиарда гривен.

Как мы писали ранее, Ощадбанк запустил новую услугу. Суть ее проста: льготный период по кредитным картам «Моя кредитка» и «MORE» был продлен до девяноста двух дней при условии, что вы совершаете ими онлайн-платежи или же рассчитываетесь в торгово-сервисной сети. Использовать данный увеличенный грейс-период можно по одной из пяти категорий товаров и услуг, для чего необходимо выбрать соответствующие настройки в приложении «Ощад 24\7».