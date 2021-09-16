Названо ТОП 12 моделей найменших телефонів у світі

В 2021 році переважна більшість смартфонів являє собою «лопати», які ледь поміщаються в руку. У зв’язку з цим цікаво, як виглядає найменший мобільний телефон, і чи можна його купити зараз. Для вирішення поставленого завдання було розглянуто кілька десятків найбільш компактних моделей. Практично всі представлені в рейтингу пристрої можна купити, але деякі смартфони вже зняті з продажу.





Unihertz Atom

Однозначно один з найбільш компактних смартфонів у світі, який важить всього 100 грамів і за розмірами можна порівняти з запальничкою.

Також у Unihertz Atom є фішка в особі протиударного корпусу і захисту за стандартом IP68. А ось з продуктивністю і якістю знімків у даного пристрою все максимально просто.

плюси:

вологозахист;

міцний корпус;

максимальна компактність.

мінуси:

слабкий чіпсет.

Unihertz Atom XL

Збільшена версія смартфона, розглянутого раніше. Розміри Unihertz Atom XL трохи більше звичні, а характеристики не поступаються бюджетним пристроям.

Unihertz Atom XL, по аналогії зі своїм попередником, має протиударний корпус з вологозахистом, а батарейка і фотокамера в даному апараті набагато більш просунуті, хоча і не дотягують до середньобюджетного рівня.

плюси:

автономність;

захищений корпус;

48-мегапіксельна фотокамера.

мінуси:

якість екрану.

Unihertz Jelly 2

Середня модель в лінійці пристроїв Unihertz, що має збалансовані характеристики.

Захист корпусу і порівняно непогана продуктивність в смартфоні присутні, а ось ємність батареї не відповідає потребам сучасного користувача.

плюси:

підтримка стандарту IP68;

стабільна оболонка;

наявність NFC.

мінуси:

швидко розряджається.

Cubot KingKong MINI 2

Наступним смартфоном в підбірці йде ще один компактний апарат, який відноситься до числа захищених пристроїв.

На жаль, характеристики Cubot KingKong MINI 2 не можна назвати збалансованими. Якщо з батарейкою на 3000 мАг ще можна змиритися, то наявність чіпсета попереднього покоління псує все враження від взаємодії пристрою.

плюси:

подвійна фотокамера;

захищеність;

базовий набір функцій.

мінуси:

продуктивність.

Xiaomi QIN 2

Можливо, найдивовижніший смартфон в лінійці пристроїв Xiaomi. Вийшла дана модель тільки на китайський ринок, і в Україні QIN 2 продається виключно в «сірих» магазинах.

Телефон має витягнутий корпус з таким же витягнутим екраном. Однак характеристики точно не є дивовижними. Тут встановлено максимально просте «залізо». Втім, вартість Xiaomi QIN 2 виправдовує параметри.

плюси:

унікальність;

кінематографічний екран.

мінуси:

чіпсет Spreadtrum;

ємність АКБ.

Soyes XS

Компактний апарат від маловідомого бренду, який продається тільки на AliExpress. Про Soyes XS складно знайти достатню кількість інформації, і навіть виробник приховує базові характеристики.

Про телефоні відомо, що він працює на Android 6, а також має 2 Гб оперативної і 16 Гб вбудованої пам’яті. Розміри пристрою можна оцінити по фотографіях у відгуках, але параметри Soyes XS виглядають сумнівно.

плюси:

компактність;

ціна.

мінуси:

сумнівні параметри.

SERVO S10 Pro

Черговий маловідомий апарат в добірці, який отримав скромні характеристики.

Смартфон має розміри пристрою з кінця «нульових», але, на відміну від старих гаджетів, готовий похвалитися вологозахистом і міцним корпусом. Так що його можна брати для використання в будь-яких умовах.

плюси:

фото з ефектом боке;

міцний корпус;

вартість.

мінуси:

старий чіпсет;

обсяг акумулятора.

Google Pixel 5

Тепер перейдемо до пристроїв більш відомих виробників. Незважаючи на те, що Pixel 5 володіє 6-дюймовим екраном, за габаритами смартфон відповідає компактним апаратам.

Телефон, який важить 150 грамів, оснащений не флагманськими, але при цьому гідними характеристиками з подвійною камерою, чіпсетом з підтримкою 5G і ємною АКБ.

плюси:

автономність;

якість екрану;

оптимізація прошивки.

мінуси:

ціна.

Pixel 4a

Ще компактніше вийшов Google Pixel 4a, проте його характеристики виглядають ще менш привабливо.

Це один з небагатьох смартфонів, які мають всього одну фотокамеру. Також модель має скромний акумулятор, зате ціна може порадувати тих, хто звик до дорожнечі гаджетів Google.

плюси:

вартість;

оболонка;

екран.

мінуси:

немає ширококутного об’єктиву.

Sony Xperia 10 II

Якщо QIN 2 був незвичним апаратом для Xiaomi, то витягнутий смартфон Sony виглядає цілком логічно для південнокорейського бренду.

Середньобюджетний апарат отримав скромну, але, в той же час, не сороміцьку начинку, якої достатньо для комфортного використання смартфона в 2021 році.

плюси:

екран для перегляду фільмів;

потрійна фотокамера;

доступність.

мінуси:

не підходить для вирішення складних завдань.

Apple iPhone SE

Звичайно, добірка не могла обійтися без найбільш неоднозначного апарату Apple 2020 року.

iPhone SE отримав потужний процесор, але всі інші характеристики були запозичені у iPhone 6. У 2021 року така начинка здається бляклою, а батарейка і зовсім сороміцькою.

плюси:

ціна;

збірка;

продуктивність.

мінуси:

автономність.

Samsung Galaxy M01

Найдоступніший «Самсунг» з числа пристроїв, якими можна користуватися в 2021 році.

На відміну від Galaxy A01 Core, цей телефон на Андроїд отримав збалансований чіпсет Qualcomm і ємну для своїх габаритів батарейку, якої вистачає на півтора дня експлуатації.

плюси:

вартість;

стабільність;

час роботи.

мінуси: