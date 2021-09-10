Украинцев неприятно расстроили цены на гречку: они рекордно выросли

Украинцев неприятно расстроили цены на гречневую крупу — в столичных супермаркетах иногда за нее требуют шестьдесят, а то и восемьдесят гривен за килограмм. Почему же цены так рекордно выросли? Давайте выясним.





Подорожание: чем оно вызвано и когда оно закончится

Подорожали не только лучшие сорта, но даже и социальные — только за последний месяц их стоимость возросла на семь процентов. Эксперты предупреждают, что это еще даже не конец подорожания — до конца года цены могут возрасти еще на десять-пятнадцать процентов, то есть социальные сорта будут стоить больше пятидесяти двух гривен, а обычные — и вовсе семьдесят пять.

По словам экспертов, рост цен на гречку связан, как бы странно это ни звучало, с политикой РФ. Сначала российские компании агрессивно зашли на украинский рынок, а потом перестали поставлять свой продукт, поскольку летом этого года РФ ввела запрет на экспорт гречневой крупы.

Отечественное производство обеспечивает потребности потребителей очень плохо — примерно на пятьдесят процентов. Закупочная цена на гречневую крупу очень низкая, и фермеры не хотят ею заниматься, из-за этого возникает дефицит, который и сказался, как только прекратились импортные поставки. Это закономерно привело к росту цен.

У дефицита есть и другие причины, в частности, уменьшение запасов гречки с прошлого года и то, что осенью украинцы начинают есть больше каш, а значит, возрастает спрос. Следует отметить, что жатва только начинается, и еще неизвестно, сколько в конечном итоге гречки соберут отечественные фермеры.

Однако, судя по всему, урожай будет на уровне средних показателей, так что дефицит останется, а значит, и достаточно высокие цены — тоже. Впрочем, возможно, что вскорости мы найдем других поставщиков гречки.