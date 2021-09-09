На миллионах смартфонов перестанут работать сервисы Google

Недавно компания Google огорошила множество людей заявлением о том, что ее сервисы, а также популярный видеохостинг YouTube, вскоре прекратят работать на смартфонах, использующих старую версию Android. Во всем мире таких телефонов миллионы.





Какие смартфоны будут блокировать попытку входа

Новые правила вступают в действие начиная с 27 сентября. На всех смартфонах, которые работают под управлением Android 2.3 или старше, перестанет работать вход в учетную запись. Тот же YouTube, конечно, можно использовать полностью анонимно, однако он на таких старых смартфонах попросту откажется запускаться. Следует заметить, что в нашей стране есть около двухсот тысяч человек с подобными старыми смартфонами.

Как сообщает сама компания Google, все дело в том, что операционная система Android 2.3 вышла очень давно, ещё в 2010 году. В те времена требования к безопасности были совсем другими, и система гораздо хуже защищена. Также следует понимать, что хакеры давно изучили все ее уязвимости вдоль и поперек, так что эта операционная система уже крайне опасна в употреблении.

К старым, но все еще популярным моделям телефонов, которые используют данную операционную систему, можно отнести такие, как Sony Xperia Advance, Lenovo K800, Sony Xperia Go, Vodafone Smart II, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia P, LG Spectrum, Sony Xperia S, LG Prada 3.0, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola. Fire, Motorola XT532. Они не поддерживают более новые версии мобильных операционных систем, так что с ними придется расстаться.

Проверить доступность обновления очень просто. Откройте меню настроек телефона, перейдите в раздел «Система», в нем выберите подраздел «Дополнительно». Наконец, в нем выберите пункт «Обновление системы» и дождитесь проверки доступности обновлений. В случае, если обновления недоступны, вам об этом напишет система.