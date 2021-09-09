“Киевстар” опустил цену на популярные тарифы для ряда абонентов

Мобильный оператор «Киевстар» порадовал целый ряд своих абонентов, продлив акцию, в рамках которой для множества украинских пользователей будет значительно снижена стоимость ряда популярных тарифных планов. О каких же тарифных планах идет речь? Давайте это выясним.





Сниженные тарифы для всех желающих

Акция, которую запустил мобильный оператор, носит название «Шаг вперед». Воспользоваться ею могут воспользоваться те абоненты Киевстар, которые впервые подключили тарифы из линейки тарифных планов «Все вместе». В течение первых трех месяцев пользования этими услугами у них будут действовать сниженные тарифные планы.

Акция была запущена уже достаточно давно. Она продлена вплоть до конца осени для абонентов, которые подключатся к таким тарифным планам, как «Все вместе Базовый», «Все вместе Базовый + ТВ», «Все вместе Выгодный» и «Все вместе Выгодный + ТВ». Еще более интересное предложение действует для абонентов таких тарифных планов, как «Все вместе Игровой» и «Все вместе Щедрый». Действовать у них акция будет аж до 31 августа 2022 года!

В рамках акции «Шаг вперед» стоимость, например, тарифного плана «Все вместе Базовый» составит сто пятьдесят гривен в месяц вместо двухсот, а тарифного плана «Все вместе Выгодный + ТВ» – триста гривен вместо трехсот пятидесяти. Эти тарифные планы и так достаточно выгодны, а благодаря данной акции станут еще более привлекательными для рядовых абонентов.

Как мы писали ранее, уже начиная с четырнадцатого сентября текущего года изменятся условия предоставления услуги «Экстра Деньги». Минимальная сумма для пополнения вашего бонусного счета с ее помощью будет составлять всего лишь пятнадцать гривен. Эту сумму можно будет получить без каких-либо дополнительных условий, например, учета расходов на связь за последние три месяца или количества дней, которые прошли с тех пор, как вы активировали свою сим-карту.