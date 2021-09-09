Жителей Луганска пять раз обокрали за несколько часов

О том, что жители Луганска стали жертвами мошенников сообщила местная полиция на собственном информационном ресурсе. Стало известно, что сразу несколько луганчан были обманутыми и все это в один день. Речь лишь о тех лицах, которые сразу же сообщили в полицию, ведь вероятно тех, кто никак не планирует наказывать аферистов в десяток раз больше. Общая сумма на которую обогатились мошенники за счет луганчан превышает 60 000 гривен. Все аферы отличались между собой.





Возраст пострадавших от 22 до 63 лет

Больше всего пострадал 41-летний мужчина, который пренебрег всеми правилами безопасности и поплатился за это четырьмя десятками гривен. Накануне к потерпевшему позвонили как-будто из его банка и сообщили, что его карта заблокирована за непонятные транзакции. Чтобы ее разблокировать нужно сообщить номер карты и трехзначный код расположенный на ее обратной стороне. Кстати, именно этот СVV-код никогда никому и ни при каких условиях сообщать нельзя. Сразу же после звонка, мужчина проверил счет и заметил, что исчезло 40 000 гривен.

На втором месте 38-летняя женщина, которая захотела зарабатывать с помощью переводов текстов. На биржах фриланса таких заказов много, однако пострадавшей не повезло и она сразу же попала на заказчика мошенника. К сожалению их везде хватает. Так вот, за доступ к его заказу, который должен принести исполнительнице большой заработок, надо было купить премиум аккаунт. На минуточку – за 8700 грн. К сожалению женщина ничего не заподозрила, а затем осталась и без денег и без работы.

Кроме этого, 22-летний юноша, 63-летняя пенсионерка и 34-летняя женщина наткнулись на недобросовестных продавцов в интернете, в которых заказали вещи на сумму 1000, 1500 и 2500 грн, и были сразу же ими заблокированы.

Полиция сейчас ищет злоумышленников

Все пострадавшие написали заявление в полицию, однако удастся ли им вернуть свои средства – неизвестно. К сожалению, аферисты научились действовать безупречно и на их след выйти очень сложно.