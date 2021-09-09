Псевдо таксисты, курьеры, и …? Самые популярные аферы 2021 года

Каждый день несколько десятков, а то и сотен украинцев попадают на крючок мошенников. Если раньше их схемы были одними и теми же, то сейчас аферисты стали гораздо изобретательнее и придумывают такие аферы, где комар носа не подточит. Особенно увеличилось число мошенников в период пандемии и строгой изоляции. Это обусловлено тем, что люди чаще стали пользоваться услугами доставок, интернет-покупками, где часто можно встретить недобросовестных продавцов.





А еще значительно увеличилось число безработных, определенный процент которых решили продолжать зарабатывать деньги нечестным путем – обманывая других. Так откуда ждать подвоха, и кому стоит быть особенно осторожными?

Три самые популярные аферы 2021-го года

По данным многих аналитических источников, любимое место аферистов это интернет. Мессенджеры, социальные сети, сайты, интернет-магазины – подвох может скрываться, где угодно. Несмотря на массовое мнение, что на уловки мошенников ведутся только пенсионеры, на деле часто жертвами становятся молодые люди, которые достаточно осведомленные в этом вопросе.

За последние 6 месяцев, более 44% населения столкнулось с мошенничеством. В 2020 году этот показатель был в два раза ниже. И вот, какие аферы наиболее часто встречаются.

Фишинг. Это ситуация, когда вам на мессенджер или на электронную почту приходят платежки, квитанции или что-то в этом роде. В таком письме прикреплена ссылка, по которой можно узнать детали. Так, как обычно люди не понимают за что должны платить деньги их это возмущает и в порыве эмоций они нажимают на ссылку. В этот момент мошенники получают доступ к вашему телефону, компьютеру и могут получить данные банковских карточек.

Псевдо курьер. Здесь надо быть осторожными продавцам. Особенно обычным людям, которые продают личные вещи: технику, одежду, или любой другой товар через интернет. Схема следующая: приезжает псевдо таксист или подставной курьер якобы от реального продавца. Забирает вашу вещь, и говорит, что средства сейчас будут переведены на счет. Конечно же, никаких денег продавец не получит.

Ну и конечно же процветает бизнес псевдо продавцов, что по предоплате продают товар, которого не существует. Причем, мошенники не жалеют времени на то, чтобы создать привлекательный интернет-магазин, который ничем не отличается от настоящего.

Будьте максимально осторожными. Совершая покупку в интернете ищите отзывы клиентов. Получив письмо от неизвестного пользователя сразу блокируйте его в 99 случаях.