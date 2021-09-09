Псевдо таксисти, кур’єри, і…? Найпопулярніші афери 2021 року

Кожного дня кілька десятків, а то й сотень українців потрапляють на гачок шахраїв. Якщо раніше їхні схеми були одними й тими ж, то зараз аферисти стали набагато винахідливішими й придумують такі афери де комар носа не підточить. Особливо побільшало шахраїв у період пандемії та суворої ізоляції. Це зумовлено тим, що люди частіше стали користуватися послугами доставок, інтернет-покупками, де часто можна натрапити на недобросовісних продавців.





А ще значно збільшилось число безробітних, певний відсоток яких вирішили продовжувати заробляти гроші нечесним шляхом — обманюючи інших. То звідки чекати підступу, та кому варто бути особливо обережними?

Три найпопулярніш і афер и 202 1 -го року

За даними багатьох аналітичних джерел, улюблене місце аферистів це інтернет. Месенджері, соціальні мережі, сайти, інтернет-магазини — підступ може критися будь де. Попри масову думку, що на виверти шахраїв ведуться лише пенсіонери, на ділі часто жертвами стають молоді люди, які є досить обізнаними у цьому питанні.

За останні 6 місяців, понад 44% населення зіштовхнулося із шахрайством. У 2020 році цей показник був у двічі нижчим. І ось, які афери найбільш часто зустрічаються.

Фішинг. Це ситуація коли ва м на месенджер або ж на електронну пошту приходять платіжки, квитанції чи щось у цьому роді. В такому листі прикріплене посилання, за яким можна дізнатися деталі. Так, як зазвичай люди не розуміють за що повинні платити гроші їх це обурює і у пориві емоцій вони натискають на посилання. В цей момент шахраї отримують доступ до вашого телефону, комп’ютера і можуть отримати дані банківських карток.

Псевдо кур’єр. Тут треба бути обережними продавцям. Особливо звичайним людям, які продають власні речі: техніку, одяг, чи будь-який інший товар через інтернет. Схема наступна: приїжджає псевдо таксист або підставний кур’єр начебто від реального продавця. Забирає вашу річ, і каже, що кошти зараз будуть переведені на рахунок. Звісно ж, ніяких грошей продавець н е отримає .

Ну і звісно ж процвітає бізнес псевдо продавців, які по передоплаті продають товар, якого не існує. Причому, шахраї не шкодують часу на те, щоб створити привабливий інтернет-магазин, який нічим не відрізняється від справжнього.

Будьте максимально обережними. Здійснюючи покупку в інтернеті шукайте відгуки клієнтів. Отримавши листа від невідомого користувача одразу блокуйте його у 99 випадках.