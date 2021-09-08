Действительно ли можно внезапно поседеть от страха? Ученые рассказали

Как часто мы слышим или говорим фразу: “Чуть не поседел от страха”? Откуда пошло подобное высказывание и действительно ли такое может случиться в реальности? Может страх или сильный стресс спровоцировать внезапное появление многих седых волос? А главное, в вашей жизни и окружении были подобные случаи? Мы таких не припомним, однако делимся, что по этому поводу говорят ученые.





Почему вообще волосы с возрастом седеют?

Первая седина проявляется у каждого в разном возрасте. Кто-то видит у себя первый седой волосок уже в 20 лет, тогда как другие и в 40 могут радоваться темной, или рыжей шевелюрой. За естественное окрашивание наших волос отвечает меланин, а точнее два его подвида: феомеланин и эумеланин. Первый придает волосам красноватый оттенок, а второй коричнево-черный. Меланин наиболее активно вырабатывается в молодом возрасте, и когда волос начинает расти пигменты заполняют стержень красителями. Со временем, когда меланин начинает вырабатываться медленнее, некоторым волоскам “не хватает” цветного пигмента. Меланин перестает активно вырабатываться с возрастом, а также под влиянием некоторых раздражителей, таких как постоянное волнение, нервное напряжение, хроническая усталость и тому подобное.

Американские ученые доказали, что до 50 лет, более 60% населения имеют седину.

А при чем здесь страх?

Вышеупомянутое высказывание, о поседение от страха, не беспричинное. От сильного испуга в организме выделяются свободные радикалы, которые препятствуют нормальной выработке меланина. Как следствие, несколько седых волос действительно может появиться. Однако это точно не случается внезапно, или за несколько часов. Седина проявится через несколько недель или даже месяцев, когда начнут расти новые волосы.

Исходя из этого, можно утвердительно говорить, внезапная седина – это миф, а крылатое выражение просто способ выразить сильные эмоции.