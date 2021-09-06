Перші заморозки будуть вже цього тижня: дізнайтесь, чи охоплять вони ваш регіон?

Попри те, що по всій території України зберігається доволі комфортна та тепла температура повітря, деякі регіони вже цього тижня зіштовхнуться з першими заморозками. Таку інформацію повідомили у службі Українського гідрометцентру. То яким регіонам варто бути готовими до такого глобального нічного похолодання? Розповідаємо.





Заморозки спостерігатимуться майже по всій території України

В ніч з 6 на 7 вересня, а також з 7 на 8 вересня практично по всій території України температура повітря опуститься до 0. Перші заморозки оминуть лише південь та Закарпаття. Найбільше відчуватиметься зниження температури на Сході та Півночі, там у ніч на 8 вересня можливе зниження температури до -2 градусів.

Водночас на півдні, а саме в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях цими днями зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Чи варто хвилюватися за власний врожай?

Найбільше потерпають від перших заморозків люди, котрі ще не встигли зібрати врожай. Не всі овочі вразливі до морозів, наприклад гарбузам не страшне похолодання. Не боїться заморозків й морква. Білокачанна капуста може постраждати хіба що, коли температура опуститься до -8 градусів нижче нуля. А от, червоному буряку може бути непереливки. Однак, якщо на термометрі показує 0, то нічого страшного не трапиться.

Експерти рекомендують завчасно зібрати малину, виноград, яблука та груші, адже заморозки негативно впливають на ці фрукти, роблячи їх прісними на смак та в’ялими. Ці ж рекомендації стосуються перцю та баклажанів, котрі вже достигли.

Якщо ж, врожай ще не готовий до збору, захистити його можна з допомогою спеціальних осінніх добрив та агроволокна.