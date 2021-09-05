Украинцам снова пересчитают пенсии: на сколько возрастут выплаты в 2022 году

В 2022 году гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, в очередной раз повысят пенсии. Сейчас в Министерстве социальной политики планируют провести повышение в пять этапов, которые охватят практически всех украинцев пожилого возраста. Исключением станут лишь определенные категории пенсионеров, которые подпадают под «возрастную программу». Но в общем отечественные пенсионеры все же почувствуют качественные изменения в собственном доходе.





Сейчас правительство разрабатывает Госбюджет, в котором изначально учтены расходы на соцпомощь и индексацию пенсионных выплат. Согласно обнародованному графику, в 2022 году состоятся следующие изменения в размере пенсий:

в январе – состоится перерассчет пенсий гражданам, принимавшим участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и, как следствие, ставшим инвалидами;

в марте – пересчитают выплаты 10 миллионам граждан пенсионного возраста, назначат доплату к ставке гражданам, старше 75 лет;

в июле – повысят минимальную и максимальную пенсионные выплаты, а также размер доплаты за сверхстаж, в связи с увеличением прожиточного минимума;

в октябре – повысят минимальную пенсионную ставку для граждан, переступивших порог 65-летия и выполнивших государственные нормы относительно страхового стажа;

в декабре – прожиточный минимум возрастет во второй раз, а вследствие этого снова повысится минималка и максимальная пенсия, к тому же будут пересчитаны все надбавки к ставке.

Кроме вышеперечисленных изменений, Министерство социальной политики лелеет еще один амбициозный замысел. Чиновники собираются несколько расширить границы возрастной программы доплат и охватить пенсионеров в возрасте от 70 лет. Если этот проект удастся реализовать – еще 1,5 миллиона украинцев пожилого возраста будут получать доплату к пенсии по несколько сотен гривен ежемесячно. Таким образом украинская власть поставит своего рода рекорд. Ведь в результате проведения всех запланированных перерасчетов впервые за последние десять лет изменения в размере пенсии коснутся абсолютно каждого украинца-пенсионера.