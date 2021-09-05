Українцям знову перерахують пенсії: на скільки зростуть виплати наступного року

У наступному 2022 році громадянам, що вийшли на заслужений відпочинок, в черговий раз підвищать пенсії. Наразі Міністерством соціальної політики України заплановано п’ять етапів зростання виплат, що охоплять практично всіх українців похилого віку. Винятком стануть лише певні категорії пенсіонерів, які підпадають під так звану «вікову програму». Та в загальному вітчизняні пенсіонери все ж відчують якісні зміни у власному доході.





Наразі у Кабінеті міністрів розробляють Державний бюджет, у якому вже враховані витрати на соцдопомогу та індексацію виплат. Згідно з оприлюдненим графіком, у 2022 році відбудуться наступні зміни у виплатах:

у січні – перерахують пенсії громадянам, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції та, як наслідок, стали інвалідами;

у березні – перерахують виплати 10 мільйонам пенсіонерів, призначать доплату до ставки громадянам, старшим за 75 років;

у липні – підвищать мінімальну та максимальну пенсійні виплати, а також розмір доплати за понадстаж, у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму;

у жовтні – підвищать мінімальну пенсійну ставку для громадян, що перейшли межу 65-річчя та виконали державні норми щодо страхового стажу;

у грудні – прожитковий мінімум зросте вдруге, а внаслідок цього знову підвищиться мінімалка та максимальна пенсія, до того ж буде перераховано усі надбавки до ставки.

Окрім перелічених вище змін, Міністерство соціальної політики плекає ще один амбітний задум. Чиновники збираються дещо розширити межі вікової програми доплат та охопити пенсіонерів у віці від 70 років. Якщо цей проект вдасться реалізувати – ще 1,5 мільйона українців похилого віку зможуть розраховувати на щомісячну доплату до пенсії. Таким чином українська влада поставить свого роду рекорд. Адже у результаті проведення всіх запланованих перерахувань вперше за останні десять років зміни в розмірі пенсії торкнуться абсолютно кожного українця-пенсіонера.