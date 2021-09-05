Десятки детей попали в больницу из-за опасного челленджа в Тик Ток

Социальные сети имеют огромное влияние на молодое поколение. Блогером, а затем кумиром миллионов детей и подростков, может стать любой просто создав собственный канал на платформе Тик Ток. Ради популярности молодые люди придумывают все, что угодно нередко подвергая своих зрителей опасности, ведь последние хотят повторить трюки любимого блоггера, что не всегда безопасно. Особую популярность сегодня приобретают так называемые челленджи. Это то или иное действие, которое придумал один из “лидеров мнений” и агитирует своих фолловеров повторить его сняв все на видео. Иногда это просто танец, или какие-то забавные движения, а порой опасные поступки, такие как глотание капсул для стирки белья.





Опасный “Пудс-челлендж” вернулся

Так называемый “Пуд-челлендж” был популярным в 2018 году, однако тогда тренд быстро прошел и о нем все забыли. Сейчас опять стало известно о десятках случаев, когда детей с отравлением и ожогами пищевода доставляют в больницу. Всеукраинский союз парамедиков опубликовал печальную статистику, где говорится, что каждый месяц в больницу попадает 15-20 жертв челленджа с Тик Ток.

Неизвестно, какова цель этой опасной игры: все ради любопытства, или на спор, но подростки просто глотают капсулы для стирки снимая это на камеру. Конечно, скрыть от родителей свой поступок они не могут, ведь уже через некоторое время испытывают сильную боль и жжение в пищеводе и желудке.

Смертельным этот челлендж назвать нельзя, однако последствия от него очень плачевны. После химического ожога, пищевод отекает, а потом, когда отек сходит и раны заживают он становится гораздо уже. Это существенно сказывается на дальнейшем качестве жизни человека, в частности принимать пищу становится очень трудно.

Не заниматься самолечением и больше общаться с детьми

Конечно, психологи утверждают, что нужно больше общаться с детьми, рассказывать о различных опасных ситуациях, и последствиях к которым они приводят. По возможности следить за тем, чем ребенок интересуется и за кем следит на таких платформах, как Ютуб и Тик Ток. Доверительные отношения между подростком и родителями – лучшая защита от неразумных поступков.

Если ребенок все же стал жертвой “удс – челленджа” следует немедленно вызвать скорую. Ни в коем случае не промывать желудок самостоятельно и не заниматься самолечением.