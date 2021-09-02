Зима близко: украинцев ждут на 80% более “тяжелые” платежки

Как свидетельствуют экспертные материалы, будущая зима может оказаться крайне тяжелой для многих украинцев, в том числе и в финансовом плане. Из-за подорожания многих услуг некоторые платежки за коммуналку могут стать «тяжелее» на целых восемьдесят процентов! В чем же проблема? Давайте выясним.





Очередное повышение цен: с чем это может быть связано

Как говорится в экспертных материалах, среднестатистическую украинскую семью уже этой зимой может ждать подорожание ряда коммунальных услуг на значительную сумму — от пятнадцати до восьмидесяти процентов и даже больше. Это зависит от города и поставщика, услугами которого люди пользуются.

К примеру, в Киеве семья, которая платила в месяц за отопление около двух тысяч четырехсот гривен, этой зимой будет платить уже в полтора раза больше — от трех тысяч шестисот. Всё дело в том, что сейчас Гкал в Киеве стоит 1654,4 гривны. По новым оценкам он может подорожать до 2151-2433 гривен. Поскольку в среднем на отопление типичной двухкомнатной квартиры тратится около полутора гигакалорий, мы получаем именно те цифры, которые были приведены в этом абзаце.

Как предупреждает Олег Попенко, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры при киевской госадминистрации, в некоторых городах все может быть еще хуже, например, в небольших населенных пунктах и сёлах. Вся проблема в том, что чем меньше у фирмы клиентов и чем меньше тепла они используют, тем тариф выше, потому что нужно компенсировать издержки. Именно из-за этого в ряде населенных пунктов цены могут взлететь на восемьдесят процентов — почти вдвое.

Чтобы узнать, какой именно тариф будет действовать в вашем населенном пункте, вы можете посетить официальный сайт своего поставщика горячей воды и тепла. Согласно закону, эти компании обязаны заранее предупреждать об изменении цен, публиковать свои расчеты и новые тарифы.