Три формули, які допоможуть дізнатись свою ідеальну вагу

До здорового тіла і красивої фігури прагнуть практично всі. Але мало хто знає, як розрахувати, який показник ваги є оптимальним для його організму з урахуванням зросту, а де починається ожиріння або, навпаки, зайва худоба. Для цього вчені придумали спеціальні формули, про які ми сьогодні і поговоримо.





Формула Брока

Найпершу і, мабуть, найбільш відому формулу для обчислення ідеальної ваги запропонував французький антрополог Поль Брока.

Ідеальна вага для чоловіків = (зріст в сантиметрах – 100) × 1,15.

Ідеальна вага для жінок = (зріст в сантиметрах – 110) × 1,15.

Для прикладу, зробимо розрахунок ваги дівчини, зріст якої складає 165 сантиметрів. Віднімаємо від цього показника 110 і множимо на коефіцієнт 1.15, виходить, що ідеальна вага при такому зрості складе 63,25 кг. Але слід розуміти, що дана формула найкраще працює на людях нормальної статури в діапазоні від 155 і 185 сантиметрів.

Формула Лоренца

Інший варіант, за допомогою якого можна розрахувати свою оптимальну вагу, – формула Лоренца.

Ідеальна вага жінки = (зріст в сантиметрах – 100) – (зріст в сантиметрах – 150) / 2.

Ідеальна вага чоловіки = (зріст в сантиметрах – 100) – (зріст в сантиметрах – 150) / 4.

Спочатку ця формула створювалася для жінок, але пізніше з’явився варіант і для чоловіків. Проте як і раніше існує думка, що для прекрасної статі метод Лоренца підходить краще. Повернемося до того ж прикладу з жінкою зростом 165 см. Якщо порахувати за формулою Лоренца, то її ідеальна вага складе 57,5 ​​кілограм. Помітно, що ці розрахунки куди суворіше по відношенню до жіночої фігури. Можливо, тому що розраховані більшою мірою на молодих дівчат і не беруть до уваги вік.

Розрахунок Кетле або індекс маси тіла (ІМТ)

Мабуть, найправильніший метод зветься розрахунком Кетле або індексом маси тіла (ІМТ). Правильний він тому, що не обмежує ідеальну вагу однією цифрою, а вказує діапазон, в рамках якого цей показник буде нормальним. Так простіше орієнтуватися, чи потрібно худнути або, навпаки, набирати.

Індекс маси тіла (ІМТ): вага в кілограмах / (зріст в метрах × зріст в метрах).

Знову використовуємо приклад з жінкою зростом 165 см, але на цей раз нам знадобиться знати ще й її поточну вагу. Припустимо, це 55 кілограмів. Тоді ІМТ цієї жінки за формулою буде дорівнювати 20,2. Звіряємо його з таблицею і дивимося, в якому діапазоні виявився коефіцієнт. Як бачимо, виходить цілком собі норма.

Таблиця максимально допустимої ваги тіла Єгорова-Левитського

У декого розрахунки за формулами та інша арифметика викликають тільки головний біль. На цей випадок можна скористатися готовою таблицею Єгорова-Левитського. Досить вибрати діапазон віку, зріст, стать – і таблиця покаже максимально допустиму вагу для цих параметрів.