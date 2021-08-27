Стало відомо, що вчені виявили на поверхні Марса: нові відкриття марсохода “Персеверанс”

Чи часто ви задавали собі питання: чи є життя на інших планетах? Ця дилема хвилює не тільки нас з вами, а й вчених. Вони роблять все, щоб знайти життя на інших космічних об’єктах. Наприклад, на Марсі, який вважається однією з найперспективніших планет для вивчення і майбутньої колонізації.





Що ж виявили на його поверхні за останні півроку?

Марсохід «Персеверанс»

Національне управління з повітроплавання і дослідження космічного простору США (NASA) розробило марсохід «Персеверанс», місія якого полягає в тому, щоб знайти життя на планеті. Він був запущений у відкритий космос зовсім недавно 30 липня 2020 року. Летів робот до Марсу трохи більше півроку і приземлився на Червону планету 18 лютого 2021 року.

Апарат має в арсеналі велику кількість корисних інструментів: 7 наукових примочок для досліджень, 2 камери (він навіть може робити селфі), 2 мікрофони і навіть безпілотник, зовні схожий на дрон. З таким великим арсеналом марсохід може передати людству величезну кількість інформації про планету, проте це займе час. Ровер катається по Марсу досить повільно, всього пару метрів на годину, а місія самого робота розрахована всього на 10 років, але за деяких обставин вона може бути і довшою.

Вивчення планети відбувається кількома шляхами. По-перше, марсохід фотографує навколишню місцевість. По-друге, досліджує поверхню, бере проби і аналізує знайдене. По-третє, «Персеверанс» був відправлений на Марс для переробки вуглекислого газу в кисень. До речі, це у нього вийшло зробити навесні, 20 квітня 2021 року.

Які ще дані зібрав марсохід за ці півроку?

Море на Марсі

Марсохід зробив досить багато справ за шість місяців подорожі по Червоній планеті. Спочатку він висадився на неї, потім підготував свій маніпулятор для вивчення грунту і відправився підкорювати Марс.

Добре, що вчені забезпечили апарат відеокамерою. На деяких знімках грунту Марса видно сольові відкладення. Вчені вважають, що на планеті була вода. Деякі дослідники припускають, що раніше Марс був повністю покритий океаном. Ймовірно, через якісь природні катаклізми води не стало (точніше вона випарувалася), а сіль залишилася в грунті.

Якщо була вода, то, можливо, в ній хтось жив?

Вчені дуже хочуть підтвердити теорію, що життя існує і поза Землею. Марсохід може зробити дивовижне відкриття, якщо знайде в сольових відкладеннях мікроорганізми. Але поки що тільки підтвердилася теорія про те, що вода на Марсі все-таки була.

Марсіанські звуки і загадкові сліди

Як ми вже казали, «Персеверанс» може не тільки здійснювати відеозйомку, але і записувати звук. Марсохід зміг передати саундтрек Червоної планети на Землю, і ми дізналися, як звучать самі звичайні звуки на планеті, яка знаходиться в сотні тисяч кілометрів від нас.

На фрагментах записів чути гул. Швидше за все так звучить вітер на Марсі. Незважаючи на дуже тонку атмосферу, повітряні маси Марса можуть переміщатися. Можливо, саме це і записав нам робот.

«Персеверанс» так само зробив серію знімків своїх слідів, які він залишає при пересуванні. Ці дані можуть допомогти вченим зрозуміти фізичні властивості Марса. Що ще встиг зробити марсохід?

Перший політ дрона

Як було сказано вище, безпілотник входив у комплект «Персеверанса». NASA може пишатися тим, що вони першими запустили на Марсі літальний апарат.

Безпілотник марсохода «Персеверанс»

Безпілотник відправився «в повітря» 19 квітня 2021 року. Він злетів на висоту трьох метрів, протримався в повітрі 30 секунд і здійснив посадку. На жаль, літальним апаратом неможливо керувати з джойстика на Землі, оскільки дані з Марса долають сотні кілометрів шляху і приходять на нашу планету з величезною затримкою. У реальному часі спостерігати за польотом точно б не вийшло, тому короткочасна подорож дрона було автономною.

Поки що це тільки спроби. На даний момент користі від літального апарату зовсім мало, але турбуватися не варто. Потенціал агрегату ще повністю не розкритий.

Марсохід вже знайшов велику кількість інформації, на основі якої вчені можуть будувати свої гіпотези. Скільки ж таких корисних матеріалів марсохід знайде за десять років подорожі на Червоній планеті? Сподіваюся, що скоро ми зможемо дивитися на зірки вже без питань, адже всі відповіді нам уже будуть відомі.