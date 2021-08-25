Дикий успех: названы знаки Зодиака, для которых первый месяц осени будет невероятным

Для некоторых сентябрь — время отпусков, которое можно провести на пляже где-нибудь в теплых странах. Для других же, например, школьников или студентов — сложный и неприятный месяц, когда приходится возвращаться к учебе после расслабляющего летнего отдыха. Иными словами, для всех сентябрь ассоциируется с чем-то своим. Но будет ли он удачным, или же наоборот? Это решает судьба. Астрологи рассказали, для кого первый месяц осени будет невероятно счастливым!





Кому повезет в сентябре?

В первую очередь, астрологи заверяют, что сентябрь будет удачным для Козерогов. Если вы хорошо отдохнули летом, то возвращаться к учебе или работе в начале осени вам будет легко и приятно. Из вас буквально фонтанируют новые идеи, которые могут помочь в карьерном росте, вы легко справляетесь с задачами, которые на вас возлагаются, и не замечаете сложностей адаптации.

Можно рассчитывать на везение и Львам. Сентябрь для них — отличное время, когда можно начинать новые проекты, попробовать воплотить в жизнь свои давние планы или же подвести итоги своим прошлым достижениям и использовать их как основу для будущего личностного роста.

Для Раков сентябрь станет месяцем неожиданных удач. В вашу жизнь может неожиданно ворваться нечто необычное и приятное, например, новая любовь, которую вы уже даже устали ждать. Это может быть и что-то другое, например, невероятная удача в бизнесе или в хобби.

Наконец, Водолеи в сентябре смогут почувствовать вкус жизни. Если вы устали от рутины, на вас давит обыденность, то именно в первый месяц осени все может измениться. Будьте смелее и смотрите на мир шире — может быть, вы найдете что-то, чего раньше не замечали, и что сможет вернуть на ваше лицо улыбку.