Тысячи смартфонов на Android перестанут работать уже через месяц

Недавно компания Google буквально шокировала всех без исключения украинцев, которые пользуются старыми смартфонами. Все дело в том, что всего через месяц огромное количество смартфонов, которые используют систему Android, полностью перестанут работать! Что же с этим делать, и как хозяевам тысяч телефонов обезопасить себя? Давайте разбираться.





«Время вышло»: всё ради безопасности

Уже начиная с двадцать седьмого сентября у украинцев, которые используют версии Android 2.3.7 и старше, начнутся проблемы. Все дело в том, что компания Google собирается запретить вход на них «с целью обеспечения безопасности пользователей» – якобы эти системы уже очень уязвимы для хакеров. Таких смартфонов только в нашей стране, по статистике, насчитывается сотни тысяч.

Как предупреждает компания, при попытках войти в свое устройство после двадцать седьмого сентября могут начаться различные ошибки. Они могут быть связаны в первую очередь с вводом паролей и имени пользователя при попытке войти в свою учетную запись Google и использовать такие приложения, как Gmail, YouTube, Google Maps. Всем, у кого стоят данные версии, рекомендовано обновить операционную систему до версии 3.0 и новее.

Количество смартфонов с устаревшими системами, начиная от 2.3.7 и старше, в нашей стране просто огромно. Одно из интернет-СМИ отправило запрос украинским операторам «большой тройки» с просьбой рассказать, сколько, по их собственной статистике, в нашей стране таких смартфонов. Данные получились неутешительными. У «Киевстара» в сети более ста тысяч подобных устройств, у мобильного оператора Vodafone – сто тридцать тысяч, и, наконец, у lifecell — тридцать шесть.

Даже с учетом того, что многие устройства зарегистрированы в нескольких сетях, поскольку используют разные сим-карты, численность все равно получается слишком большой — не меньше двухсот тысяч. Возможно, хозяевам этих телефонов следует задуматься об обновлении своей техники.