Виявлена ​​звичайна гривня, за яку можна отримати в тисячу разів більше

Не всі про це знають, але існують українські монети, за які можна отримати в тисячі разів більше, ніж вони коштують за номіналом. Це, як правило, колекційні зразки, які випускалися обмеженим тиражем або мають якісь унікальні риси, наприклад, цікаві дефекти.





Дорогі українські монети: як вони виглядають

Судячи з аукціону Violity, непогано цінуються рідкісні монети з гладким гуртом. Так, 1 гривня 1992 року продана за 24,5 тис. грн., а 2001 – за 2300. Можна виручити дві тисячі за рідкісну гривню 2013 року.

Великим попитом також користуються браковані монети або ті, що були виготовлені за помилковими ескізами. Наприклад, саме такою є рідкісна монета в п’ятнадцять копійок 1992 року, виготовлена ​​на Луганському монетному дворі за англійськими ескізами, які виявилися неправильними – щит вийшов опуклим, а тризуб втисненим. Цю монету називають «Англійка».

Також непогано продаються різні монети з так званих «нерідних сплавів», наприклад, срібла, бронзи, міді, алюмінію або ж нікелевого сплаву. Офіційно вони ніколи не надходили в обіг. Це можуть бути різні пробні екземпляри, зазвичай ранніх часів – початку дев’яностих, коли українські гроші тільки починали карбувати. Іноді, втім, високо цінуються навіть фальшиві гроші.

Якщо подивитися каталог, то можна помітити, що монети з «нерідного металу» коштують від ста до двохсот п’ятдесяти доларів за штуку. Добре цінуються також браковані монети з двома аверсами або двома реверсами, або ж з поворотом аверсу до реверсу.

Цікаво, що часом продаються цілі колекції, причому за дуже пристойну ціну в п’ятдесят тисяч гривень і більше. При цьому колекція коштує більше, ніж кожна з монет окремо, адже на те, щоб її зібрати, витрачається багато часу і грошей.