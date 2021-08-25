Невероятное везение: астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец августа будет наиболее удачным

Звезды влияют на многое, но главное, за что астрологию все любят — она указывает на наиболее и наименее благоприятные периоды в жизни. Так, недавно наши эксперты по астрологии составили гороскоп, из которого видно, для каких знаков Зодиака конец августа будет наиболее удачным периодом. Кто же эти счастливцы, и что им нужно делать, чтобы не упустить свой шанс? Давайте разберемся вместе!





Самые везучие знаки Зодиака

В первую очередь, последняя неделя августа станет крайне благоприятной для Дев. Люди, рожденные под этим знаком, известны в первую очередь своим трудолюбием, прагматичностью и рациональностью. Судьба будет покровительствовать как раз тем, кто наделен подобными чертами характера, так что в ближайшие дни Девы смогут реализовать свой потенциал на полную катушку. Единственное, о чем им необходимо помнить — что во всём хороша мера.

Будет последняя неделя благоприятной и для Весов. Больше всего звезды благоприятствуют налаживанию личной жизни, а также новым решениям, которые могут изменить всю жизнь. В частности, Весы могут встретить свою потенциальную вторую половинку, или начать выгодное дело, которое позволит им полнее самореализоваться или сменить опостылевшую работу. Тем не менее, рисковать не стоит — пословица о том, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, совершенно справедлива.

Наконец, Водолеям также может улыбнуться удача, однако, возможно, для этого им следует пересмотреть свои приоритеты или решиться на рискованный шаг. Тем не менее, необходимо тщательно обдумать свои действия. Многие путают трусость и разумную осторожность. Бояться не надо, а вот тщательно взвесить все «за» и «против» – нужно. Нет ничего героического в том, чтобы бездарно потерять все из-за избыточного авантюризма. Грамотный, трезвый расчет – вот что принесет вам победу!