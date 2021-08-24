Названо три надійних способи, які дозволять позбутися від вірусів на комп’ютері

Щодня на сотні тисяч комп’ютерів потрапляють віруси, шпигунські програми та інше шкідливе ПЗ. Збитки приватних осіб і комерційних організацій ростуть в геометричній прогресії. Але фінансові втрати – не єдина шкода, що завдається вірусами. У користувачів крадуть конфіденційну інформацію, безповоротно губляться тисячі і тисячі терабайт даних, виходить з ладу «залізо». Розберемося, як найкраще боротися з вірусами та іншим шкідливим ПЗ.





Насамперед варто врахувати, що жодна антивірусна програма не дає 100% захисту. Удосконалюються технології безпеки, але й творці вірусів не стоять на місці. Не встигають програмісти залатати одні «дірки» в операційних системах і додатках, як з’являються нові. Найчастіше діри в безпеці програмного забезпечення першими знаходять не розробники, а творці шкідливого коду. Завжди є шанс зловити вірус, якого ще немає в базі вашого антивірусу. Що може допомогти, якщо ви підозрюєте, що у вас саме така ситуація?

Спосіб 1: багаторазове сканування

З огляду на вищесказане, при виявленні підозрілої активності на вашому комп’ютері є сенс прогнати послідовно кілька антивірусних перевірок різними програмами. Правда, у цієї медалі є й зворотний бік. Евристичний аналіз всіх без винятку антивірусів неідеальний. Чим більше перевірок ви проведете, тим більше буде кількість помилкових спрацьовувань. Є ризик, що доведеться видаляти незаражене ПЗ.

Крім антивірусів, варто перевірити комп’ютер спеціалізованими програмами для боротьби зі шпигунськими програмами і malware (шкідливе ПЗ). Наприклад, MalwareBytes Anti-Malware, Spybot і Ad-Aware. Можливо, для перевірки доведеться завантажуватися в безпечному режимі з підтримкою мережі.

Спосіб 2: завантажувальний диск

Далеко не факт, що вдасться прогнати антивірус під Windows. Та й при роботі в операційній системі захисні програми показують не найкращі результати. Не так вже й мала ймовірність, що повністю позбутися від вірусів у Windows не вийде.

В цьому випадку доведеться скористатися завантажувальним диском CD / DVD або завантажувальною флешкою. Природно, завантажувальну флешку потрібно підготувати заздалегідь. Крім завантажувальних файлів, на неї варто додати антивірус з офлайн-базою. Базу варто час від часу оновлювати.

У Windows 10 є вбудована функція захисту від шкідливого ПЗ. Називається вона «Автономний захисник Windows». Щоб запустити офлайн-перевірку до завантаження операційної системи, зайдіть в Пуск – Параметри – Оновлення та безпека – Захисник Windows і натисніть Scan Offline.

Готові системи сканування до завантаження ОС пропонують і багато розробників антивірусів. У Касперського це Kaspersky Rescue Disk, у Bitdefender – Bitdefender Rescue CD, у Avira – Avira Rescue System.

Спосіб 3: чисте встановлення

Чистою інсталяцією називають установку операційної системи з обов’язковим форматуванням жорсткого диска. Це найнадійніший спосіб позбутися від усіх шкідливих програм. Головне – не забути попередньо зробити резервну копію всіх потрібних даних.