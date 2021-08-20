Заробіток на землі: українцям дали поради, де найдорожча земля для продажу

Вартість землі в Україні лише за останній рік суттєво зросла. Особливо це стосується популярних районів поблизу столиці, декотрі з яких здорожчали аж на 10%. Однак, на думку ріелторів, це ще не межа. Протягом наступного року вартість цінних ділянок під забудову може збільшитися ще на 15-20%. Такі перспективи приваблюють до столичних земель чимало інвесторів, які прагнуть заробити на перепродажі дороговартісних гектарів.





Чому здорожчала земля?

На зростання ціни землі під забудову протягом останнього року суттєвий вплив мала пандемія COVID-19. Пересидівши кілька локдаунів замкненими у квартирах, українці зрозуміли усю привабливість життя за містом. Тож почали скуповувати ділянки, тим самим підвищуючи попит, а заразом і ціну на землю.

Зараз на Київщині лише за місяць фіксують до 4 тисяч угод купівлі земельних ділянок. Середня ціна одного га складає 1597 доларів. Однак у деяких особливо популярних районах ціна може підійматися навіть до 2 тис. дол. та вище. Серед таких районів Києво-Святошинський (2325 дол. за га) та Обухівський (1956 дол. за га).

Купують як території під забудову, так і вже готові будиночки із присадибними ділянками. Однак навіть на «порожній» землі, без житлової споруди, проте із хорошим розташуванням, можна непогано заробити. Адже таку землю можна придбати до прикладу за 20 тис. дол., а через кілька років, коли ціна виросте, вигідно перепродати вже за 50 тис. дол. Деякі інвестори навіть беруться звести невеличкий будинок на кілька поверхів і, вклавши у свій проект близько 100 тис. дол. разом із вартістю землі, продають його щонайменше за 150 тис. дол.

Як обрати ділянку на перепродаж?

Щоб гарно заробити на перепродажі, краще обирати ділянку не далі, ніж за 30 км від Києва. Перепродаж придбаної землі варто здійснювати хоча б через 3 роки після оформлення права власності на неї. Тоді у процесі продажу можна буде сплатити на 6,5% менше податку.

Обов’язково перевірте державний акт на обрану землю. Там повинно бути записано, що дана земля призначена під забудову. У разі іншого цільового призначення, ви ризикуєте поплатитися за неуважність додатковою бюрократичною тяганиною.

Близькість комунікацій, транспортної розв’язки та водойми поблизу теж буде величезним плюсом. Такі переваги значно підвищать майбутню вартість землі, а відповідно й прибуток від перепродажу.