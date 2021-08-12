Названы знаки зодиака, которых легче всего перехитрить

Доверчивость и открытость на первый взгляд кажется замечательной чертой характера. Легковерные люди обычно очень добрые и чувственные. Они привлекают окружающих своей особой энергетикой, побуждают взять на ними шефство и оберегать он невзгод.





Однако нередко своими чарами доверчивые люди притягивают и не слишком положительных персонажей – злоумышленников и мошенников. Ведь их очень легко обмануть, или даже обокрасть. Астрологи определили, что больше всего легковерием «страдают» Овны и Раки. Представители этих знаков гораздо чаще, чем другие, становятся жертвами воров и попадаются на крючок аферистов.

Овен

Рожденных под этим знаком людей с огненным характером наверное труднее всего заподозрить в доверчивости. Они кажутся сильными, решительными и стойкими к любым трудностям. Но это не совсем верно.

Характерными чертами Овна являются романтичность и неисчерпаемая энергичность. Влюбляясь, он бросается навстречу избраннику, не замечая ничего вокруг. Представитель знака становится слепым к недостаткам любимого человека, отдает ему всю свою душу и верит каждому слову. Именно поэтому уроженцы знака чаще всего становятся жертвами именно брачных афер.

Рак

Раки могут показаться не слишком откровенными. Они умеют долго быть в одиночестве и совсем ни с кем не общаться. Им не нужна большая компании друзей, или коллег. Но страсть к уединению вовсе не делает их закрытыми людьми. Общаться Раки любят, причем нередко доверяются собеседнику уже с первых минут знакомства.

Именно вера в людей и их хорошие качества зачастую становится источником разочарований для представителя этого знака. Наивность и чувственность делает родившегося под созвездием Рака наиболее уязвимым из всех знаков зодиака. Общение со злыми и коварными людьми может погрузить его в глубокую бездну отчаяния, после чего он надолго закроется от мира и людей.