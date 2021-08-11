В Украине отключат миллионы смартфонов: будут работать только официалы

Недавно Верховная Рада нашей страны обнародовала черновик законопроекта, который предусматривает отключение нелегальных смартфонов. Работать будут только официальные. Также это может привести к значительному подорожанию смартфонов для украинцев, ведь такой шаг сильно ударит по контрабанде гаджетов. Что же делать украинцам? Давайте разберемся.





Что изменится по новому закону

Законопроект принят в соответствии с требованиями Международного союза электросвязи. Проблема с незаконным оборотом смартфонов и планшетов стоит очень остро, так что ее необходимо решить. Согласно статистике, 29% смартфонов только в 2019 году попали в нашу страну контрабандным путем. Их суммарная стоимость составляет почти восемьсот миллионов долларов. При этом растет даже премиальный сегмент.

Реализовываться данный механизм будет через коды IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам. Будет создана общая база этих кодов, и при ввезении по неофициальным каналам условного айфона он будет автоматически отключаться, так как его IMEI не будет в базе.

Серьезной проблемой также являются «серые» телефоны, или «клоны», у которых эти коды одинаковые с другими устройствами. Таких смартфонов в нашей стране несколько сотен тысяч. Все они, как заверяют эксперты, принимающие участие в разработке законопроекта, продолжат свою работу. Никому не нужно будет куда-то идти и что-то регистрировать. Проблема с серыми трубками со временем исчезнет сама собой, потому что новых смартфонов с одинаковыми номерами появляться не будет, а старые исчезнут в течение нескольких лет из-за морального и физического устаревания.

Если вы хотите проверить IMEI своего смартфона, наберите простую комбинацию *#06#, и заводской номер из пятнадцати цифр появится на экране. Если у вашего смартфона две SIM-карты, то и комбинации будет две. Если ваш смартфон «белый», то код на упаковке и на устройстве должны совпадать.