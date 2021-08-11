Абоненти Київстар отримали велику знижку в магазинах Фокстрот

Мобільний оператор Київстар продовжує радувати своїх абонентів кращими знижками в самих різних мережевих магазинах. Так, нещодавно він запустив акцію, в рамках якої українці можуть отримати знижки в магазинах мережі «Фокстрот» на купівлю певних видів товарів. Як же взяти участь в даній акції?





Нова акція для абонентів найбільшого мобільного оператора

Для того, щоб взяти участь у новій акції для абонентів «Київстар», вам буде необхідно завантажити додаток для смартфонів «Мій Київстар», встановити його і увійти до нього. Це дозволить отримати промокод на знижку в тридцять відсотків на покупку певного асортименту товарів онлайн на офіційному сайті мережі магазинів «Фокстрот».

Після того, як ви ввійдете в додаток «Мій Київстар», ви отримаєте особливе рекламне повідомлення з промокодом. Скористатися даними промокодом ви зможете протягом майже повних двох місяців, починаючи з другого серпня і закінчуючи тридцятим вересня включно. На які саме товари ви можете отримати знижку, вам повідомлять.

Для тих, хто забув, що таке «Мій Київстар», ми коротко нагадаємо. Це програма, яка дозволить вам самостійно управляти вашим власним номером, аналізувати витрати і обсяг послуг за вашим телефоном, підключати та відключати послуги, отримувати консультацію в чаті, поповнювати рахунок без комісії і багато іншого. Абоненти «Київстар» вже давно мріяли про те, щоб отримати такий додаток, і з його запуском їхня мрія, безсумнівно, здійснилася.

Як ми писали раніше, «Київстар» дозволяє всім абонентам вибрати собі номер на свій власний розсуд. Ви можете вибрати що-небудь, схоже або на ваш власний номер, або на номер від іншого оператора, зашифрувати якусь важливу дату або слово, змінити чотири останні цифри. Все це робиться в режимі онлайн.