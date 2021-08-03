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«Купатися неможливо»: українці скаржаться на навалу медуз

04.08.2021
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Азовське море, в якому раніше медузи майже не водилися, в останні роки відверто страждає від їхнього нашестя. Багато хто скаржився на те, що медуз було багато в минулому році, і сподівалися, що в цьому їх стане менше. Їх надіям не судилося збутися.


Нашестя медуз

Одним з курортів, які найсильніше постраждали від навали медуз, став Бердянськ. На відео і фото, знятих відпочиваючими в цьому місті, видно, що вони повністю покривають узбережжя, а все море перетворилося на кисіль. Багато туристів, розчаровані, їдуть додому набагато раніше, ніж планували, і не радять друзям і знайомим приїжджати на Азовське море. Через це туристична сфера зазнає колосальних збитків.

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Ставлення до медуз у більшості, звичайно, вкрай негативне. Деякі повідомляють, що море – нормальне середовище проживання для цієї живності, і її не можна чіпати, однак будь-який місцевий житель підтвердить: раніше медуз тут не було. Екологи також відзначають, що медузи викликають сильне органічне забруднення, а також позбавляють кормової бази цінних промислових риб.

Слід також пам’ятати, що опіки медуз не тільки вкрай неприємні, але ще і можуть стати причиною серйозних захворювань і навіть смерті людини. Боротися з медузами можна різними методами, наприклад, за допомогою спеціальних мереж, які не дають їм запливати на території пляжів, де купається більшість людей.

Однією з причин навали медуз експерти називають потепління і дуже м’які зими, а також важку екологічну ситуацію в Чорному морі. Через це вони розплодилися там і запливають в Азовське море через Керченську протоку. Не маючи природних ворогів в нашій акваторії, вони інтенсивно розмножуються.
Як правило, медузи замерзають взимку, якщо вода в морі досить холодна. Проте, зараз зима була досить теплою, і медузи не вимерли, а зуміли розмножитися. Це також призвело до збільшення їх кількості.

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04.08.2021
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