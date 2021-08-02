Можно играть в лотерею: названы знаки зодиака, которым постоянно везет

Достичь успеха и стать счастливым мечтает каждый. Однако не всем жизненные свершения даются одинаково легко. Только три знака зодиака можно назвать настоящими любимцами судьбы. Ведь они всегда получают все, что только пожелают.





Овен

Рожденные под этим знаком отличаются от других с первого взгляда. Овны уверены в себе и обладают настоящей «огненной» энергией. Они легко проходят все препятствия, неизменно выходя победителями из любой ситуации.

Часто окружающим кажется, что успех дается Овнам почти без усилий. Однако это совсем не так. Секрет этого знака в уникальном сочетании целеустремленности, решительности и, конечно же, звездного благословения.

Стрелец

Стрельцам просто нет равных в умении получать удовольствие от жизни. Каждое мгновение для них бесценно. Оно больше никогда не повторится, поэтому они проживают его на полную, не жалея сил и энергии.

За что бы ни взялся представитель этого знака – все доведет до наилучшего результата. Уроженцы менее успешных знаков часто завидуют Стрельцу. Ведь удача преследует его на каждом шагу. На работе он не провалил еще ни одного проекта. А между тем еще и успел построить счастливую семью.

Однако самый большой секрет Стрельца в том, что каждую минуту он проживает как последнюю. Даже сама Вселенная склоняется перед его колоссальным жизнелюбием.

Козерог

Уроженцы этого знака – настоящие трудоголики. Сконцентрировавшись на самом важном, они начинают свое движение к намеченной цели, отодвигая на второй план все второстепенные дела. Таким образом момент достижения подлинного успеха становится лишь вопросом времени.

Конечно на пути Козерога к мечте ему часто попадаются препятствия. Однако риск – его второе имя. Бесстрашный и влюбленный в жизнь представитель знака ни на минуту не допускает мысли, что может потерпеть поражение. Поэтому удача вряд ли посмеет отвернуться от Козерога.