Не пропустят никого: в Украине решили пересчитать все пенсии

В течение 2022 года в Украине пересчитают пенсии едва ли не всем гражданам, находящимся на заслуженном отдыхе. Увеличение размера выплат для различных категорий пенсионеров будет проведено в пять этапов. А значит к концу года уровень жизни граждан пенсионного возраста существенно улучшится.





Такие хорошие новости для отечественных пенсионеров на днях появились на официальном сайте Министерства социальной политики. Сейчас же Кабинет министров Украины как раз работает над подготовкой бюджета на 2022 год, в котором будут предусмотрены средства на индексацию пенсий и социальные выплаты населению.

Согласно обнародованному на официальном интернет-ресурсе Минсоцполитики графику, в следующем году нас ждет:

с 1 января начнется перерасчет выплат пенсионерам-инвалидам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

с 1 марта будут проиндексированы выплаты около 10 тысяч украинских пенсионеров (сейчас в Украине почти 11,4 миллиона человек пенсионного возраста). Также в марте увеличат размер доплаты для пенсионеров старше 75 лет;

на 1 июля запланирован перерасчет прожиточного минимума. Это в свою очередь повлияет на увеличение минимальной и максимальной пенсионных выплат, а также на сумму доплаты за сверхстаж;

1 октября ожидать повышения минималки смогут лица, достигшие 65 лет, и выполнившие требования Пенсионного фонда касательно официального трудового стажа;

1 декабря в Украине во второй раз за год повысят прожиточный минимум. Соответственно возрастет минимальная и максимальная пенсионные ставки, а также суммы надбавок.

Выполнение перечисленных выше 5 шагов и принятие украинским парламентом проекта закона №4668, позволит впервые за последние 8 лет повысить выплаты практически всем категориям пенсионеров.

Напомним, что в июле текущего года средняя пенсия выросла с 3 500 грн до 3 700 грн. При этом доход пенсионеров в разных регионах страны иногда отличается даже на тысячи. Например, в Тернополе средняя пенсия составляет 2 900 грн, тогда как в Киеве – 5 100 грн.