Названо кращі програми для розпізнавання рослин, грибів і комах

Щоб зробити прогулянки на природі більш інформативними і безпечними, використовуйте мобільні додатки для розпізнавання рослин, грибів і комах. Редакція GSMinfo підібрала найкращі програми, які допоможуть вам дізнатися, як називається незвичайна квітка, визначити, який перед вами метелик, а також не наштовхнутися на отруйний гриб.





КРАЩІ ПРОГРАМИ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РОСЛИН, ГРИБІВ І КОМАХ: КИШЕНЬКОВА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Google Об’єктив

Google Об’єктив – це найпростіший і найпоширеніший спосіб шукати що-небудь за допомогою фото. Користуватися софтом можна не тільки на Android-пристроях (де він вбудований спочатку), але і на гаджетах з iOS. Для цього завантажте в AppStore додаток Google, увійдіть в нього і натисніть на значок об’єктива в рядку пошуку.

Google Об’єктив – найпростіший спосіб розпізнати рослини і комах по фото

Наведіть камеру на рослину або комаху, натисніть кнопку спуску і програма видасть схожі зображення в мережі. Так, навряд чи ви з’ясуєте назву якогось рідкісного виду, але поширені квіти, комахи і гриби з додатком добре знайомі. Софт абсолютно безкоштовний і не показує рекламу в інтерфейсі.

PlantNet

Щоб розпізнати рослину в PlantNet, натисніть на іконку камери в нижній частині екрана і зробіть фото (або завантажте фотографію). Після цього необхідно вказати, яка частина зображена на картинці – плід, лист, квітка, кора або все разом. Утиліта обробить дані і запропонує вам кілька варіантів відповіді, з яких по супутнім зображенням легко впізнати потрібну.

PlantNet точно визначає квіти і не містить реклами

Додаток має велику базу флори, яка класифікована за групами. У ній збережені корисні (культивовані) рослини, бур’яни та інвазивні види з усього світу. З незаперечних переваг програми – повна відсутність реклами. До того ж додаток повністю безкоштовний та працює як на Android, так і на iOS.

iNaturalist

iNaturalist розпізнає рослини, гриби, комах і тварин по фотографії. Втім, самі розробники попереджають користувачів, щоб вони не орієнтувалися на дані програми при зборі їстівних грибів, оскільки помилка штучного інтелекту може стати небезпечною для здоров’я і навіть життя людини.

Зробивши знімок, ви можете подивитися пропозиції схожих зображень і порівняти його з шуканим. У нашому випадку при визначенні «домашнього» бамбука додаток видав кілька варіантів, але найперший все-таки був правильним – Драцена Сандера або, як його ще називають, щасливий бамбук.

iNaturalist допомагає розпізнати рослини по фото, а тварин навіть по звуках

Також ви можете записати звук (наприклад, крик птиці або тварини) і викласти своє спостереження в загальний доступ, щоб інші користувачі допомогли вам ідентифікувати вид. Є можливість вивчити конкретну флору і фауну по місцю розташування – це зручно в подорожах.

Додаток повністю безкоштовний і працює як на Android-пристроях, так і на iPhone.

PictureThis

Програма PictureThis буде корисна тим, хто захоплюється квітникарством, адже з її допомогою можна не тільки визначити вид рослини, але і провести діагностику її стану. Наприклад, зробіть фото хворих або пошкоджених ділянок квітки з різних кутів, і ви отримаєте рекомендації по догляду та лікування.

У додатку є розділ «Мій сад»: додайте сюди свої квіти, щоб отримувати поради щодо умов утримання, поливу, підгодівлі, обрізки.

PictureThis розпізнає рослини і дає вичерпну інформацію про догляд за ними

У програми є безкоштовний 7-денний період. Серед переваг платної підписки – розпізнавання без обмежень, поради фахівців і ексклюзивні інструкції по догляду за квітами. Якщо ви не зацікавлені в підписці, просто закрийте сторінку з її пропозицією і користуйтеся програмою безкоштовно, але з обмеженнями (3 пошуки в день).

ЕкоГід

«ЕкоГід» – це ціла серія програм для розпізнавання певного типу флори чи фауни. Наприклад, є окремі додатки для розпізнавання комах-шкідників, денних метеликів, птахів, рептилій, дерев, квітів, грибів, ягід і т. д.

Визначник в «ЕкоГід» працює трохи інакше, ніж в інших програмах. Розглянемо на прикладі додатка про комах-шкідників: тут необхідно вибрати значення ознак комахи за зовнішнім виглядом. У підсумку утиліта видасть звужений список можливих комах з фото, з яким визначити шкідника вже не складе труднощів.

«ЕкоГід» працює і без мобільної мережі

У додатку є короткий довідник по морфології комах і атлас видів. Але найголовніше, програма працює навіть без інтернету – дуже зручно, враховуючи, що зазвичай в лісі дуже поганий зв’язок.

Flora Incognita

Flora Incognita допоможе розпізнати польову квітка або кущове дерево, траву. Функцій у програми не дуже багато, але рослини вона майже завжди визначає точно. Принаймні, в наших тестах з будяком звичайним (в народі реп’ях або чортополох) і ще рядом бур’янів впоралася на ура.

Flora Incognita визначить дикорослі рослини абсолютно безкоштовно

Каталог додатку містить понад 4800 дикорослих рослин. Мінус – софт розроблений в Німеччині і спрямований на її флору. Завантаження фото теж не передбачене, можна тільки фотографувати в режимі live.

Плюси утиліти – вона повністю безкоштовна і без реклами.

Seek iNaturalist

За допомогою програми Seek iNaturalist ви розпізнаєте рослини, гриби, земноводних, плазунів, риб, птахів і т. д. По кожному з видів доступна коротка довідка (класифікація, сезонність, наявність в безпосередній близькості і по всьому світу).

Додаток працює за тим самим принципом, що і більшість в нашому огляді – наведіть камеру на об’єкт і вона майже моментально видасть, що за рослина або комаха потрапила в кадр.

Seek iNaturalist швидко і точно розпізнає рослини, комах та інші види

Крім точності та швидкості визначення, програму хвалять за простий і зрозумілий інтерфейс. До того ж вона доступна абсолютно безкоштовно.

Picture Insect

Для визначення комах можна використовувати додаток Picture Insect. За відгуками користувачів, він майже завжди дає вірну відповідь і розпізнає навіть личинок / гусениць, а також надає докладну інформацію про об’єкт пошуку, включаючи небезпеку для людини і методи боротьби зі шкідником.

Picture Insect точно визначить комаху і дасть її докладний опис

Однак в додатку неможливо використовувати макрозйомку – враховуючи, що комахи зазвичай маленьких розмірів, це може ускладнювати їх коректне фотографування. Є платна підписка – вона знімає обмеження з пошуку і дає можливість задавати питання ентомологам.

PlantSnap

У PlantSnap пошук рослин доступний по фото або назві в базі даних, яка включає в себе 625 тис. видів. Є навіть розділ «Спільнота», що нагадує соціальну мережу – тут користувачі додають пости, коментують їх і ставлять лайки. А в розділі «Дізнатися більше» можна подивитися, яка флора поширена в конкретному регіоні, і вивчити знімки, які зробили люди по всьому світу.

Але є і мінуси – наприклад, додаток визначає квіти і гриби точно, але видає назви тільки на латині (та й сама програма переведена на російську мову з англійської трохи невдало).

PlantSnap точно визначає рослини і гриби, але пише назву тільки на латині

Також в безкоштовній версії обмежена кількість визначень в день (всього 5) і показується реклама. І те, і інше виправляється платною підпискою.