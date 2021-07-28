Як покращити роботу мережі Wi-Fi: 7 налаштувань роутера

Ще кілька років тому бездротові маршрутизатори були відносно простими пристроями, які просто створювали мережу у вашому будинку або офісі і не більше того. Сьогодні вони пропонують набагато більше – від підтримки декількох бездротових частот до інструментів управління мобільними пристроями.





У зв’язку з цим, щоб допомогти навіть початківцям користувачам, пропонуємо 7 налаштувань маршрутизатора, які поліпшать роботу мережі Wi-Fi і які потребують часу і зусиль на налаштування та використання.

1. Гостьова мережа

Багато маршрутизаторів дозволяють створювати дві бездротові мережі, які можуть працювати одночасно – одну для вас, а іншу – для ваших гостей. Перевага цього полягає в тому, що ви можете використовувати пароль безпеки для захисту вашої основної мережі та всіх підключених до неї домашніх пристроїв, в той же час пропонуючи своїм гостям доступ в інтернету через другу мережу, яка не вимагає пароля.

Залежно від моделі вашого роутера ця функція включається по-різному. Можливо, вам буде потрібно прочитати інструкції, щоб впоратися з цим завданням. Щоб дізнатися, чи ввімкнено цю функцію, зайдіть у своїй мережі за допомогою телефону, планшета або ноутбука в список активних бездротових мереж. Якщо ви бачите два схожих імені, але одне з них закінчується словом «гість», функція активована, і будь-хто може підключитися до цієї мережі без пароля.

2. Батьківський контроль

У більшості маршрутизаторів, представлених на ринку, функції контролю розділені на дві категорії – батьківський контроль і контроль доступу, які розрізняються параметрами конфігурації. Батьківський контроль дозволяє обмежити доступ до інтернету на декількох сайтах. MAC-адреса керованого пристрою служить ідентифікатором обмежень.

Це означає, що при наявності декількох пристроїв з доступом до інтернету в домашній мережі обмеження можуть застосовуватися тільки до планшета або комп’ютера, яким користується дитина. Ви також можете використовувати контроль часу – наприклад, денні обмеження можуть автоматично зніматися пізно вночі.

Контроль доступу створюється в основному для використання в офісах, де системний адміністратор компанії має можливість створювати набір різних правил, що регулюють умови виходу співробітників в інтернет з різних комп’ютерів не тільки на рівні адрес сайтів, а й на рівні рівні протоколу.

3. Додайте зовнішню пам’ять

Багато сучасних моделей високопродуктивних маршрутизаторів пропонують можливість підключення зовнішньої пам’яті безпосередньо до маршрутизатора з можливістю підключення USB 2.0, 3.0 і SATA, в залежності від моделі, тобто для підключення до них зовнішнього жорсткого диска USB і використання його в якості персональної хмари. Після встановлення пристрою ви зазвичай можете отримати доступ до всіх даних, що зберігаються на ньому і практично з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету.

4. Друкований носій

Якщо у вас є відповідне обладнання, ваш маршрутизатор допоможе вам уникнути покупки бездротового принтера для друку з ноутбука. Вам знадобиться маршрутизатор з USB-портом і принтер з USB-портом. Спочатку підключіть принтер безпосередньо до USB-порту маршрутизатора. Потім змініть деякі налаштування вашого комп’ютера, щоб він міг знайти принтер. Цей процес не займе багато часу (інструкції можна знайти в інтернеті).

5. Скористайтеся перевагами доступних додатків

Смартфони і планшети перестали бути гаджетами тільки для співробітників компанії, але і для звичайних користувачів. З цієї причини виробники маршрутизаторів не припиняють пропонувати інструменти, які дозволяють розширити функціональність і мобільне управління різними пристроями. Деякі з них просто мають загальне призначення, наприклад сканери Wi-Fi, які можна використовувати як частину процесу усунення неполадок під час встановлення та розміщенні маршрутизатора.

Наприклад, додаток Android Wi-Fi Analyzer покаже вам оточуючі вас маршрутизатори і використовувані ними канали, а також потужність сигналу Wi-Fi, коли ви ходите по будинку. Таким чином, ви зможете побачити, де він сильний, а де найслабше.

Не дивуйтеся, якщо виявите, що ваш сигнал не такий слабкий, як ви думаєте. У цьому випадку ваші проблеми з підключенням можуть полягати в тому, що інші люди крадуть ваш трафік Wi-Fi. Сусіди і хакери, які крадуть ваш сигнал Wi-Fi, не просто дратують – вони можуть викликати у вас серйозні проблеми з законом, тому заблокуйте свою мережу, перш ніж трапиться щось погане.

6. Контроль трафіку і пріоритезація

Багато моделей маршрутизаторів тепер пропонують можливість налаштування певних додатків і користувальницьких пристроїв для оптимізації продуктивності мережі. Адміністратор може встановити пріоритет роботи настільних пристроїв, наприклад, до тих пір, поки не буде оптимізована можливість підключення смартфонів або планшетів.

7. Скористайтеся послугами Connected Media & Backup

Деякі виробники маршрутизаторів на крок попереду інших. Багато моделей високопродуктивних маршрутизаторів пропонують службу виявлення DLNA, яку можна явно налаштувати як медіа-сервер з докладним контролем над тим, як і де доставляти аудіо та відео послуги.