Пенсія може стати мрією: мільйони не зможуть вийти на заслужений відпочинок

Пенсійна реформа в Україні обіцяє внести чимало коректив до загальновідомих правил виходу на заслужений відпочинок. В результаті цих змін, без виплат у майбутньому можуть залишитися тисячі українців. Кому потрібно вже зараз задуматися про майбутню пенсію розповіла на форумі «Україна 30» Марина Лазебна – міністр соцполітики України.





Чиновниця нагадала, що правила стосовно стажу пенсіонера змінюються в Україні вже зараз. Тож громадяни, що у момент досягнення пенсійного віку не задовільнятимуть вимог Пенсійного фонду, можуть отримати мінімальну пенсію, або й зовсім втратити право на утримання від держави.

Проблеми зі страховим стажем наших співвітчизників в першу чергу спричиняє неофіційне працевлаштування. За офіційними даними, які привела у своїй промові Марина Лазебна, понад 3,3 мільйона українців наразі працюють за договором. Тобто їх керівники не сплачують за них Єдиний страховий внесок.

Таким чином відпрацьовані роки не враховуються в стаж, а неофіційні робітники повністю позбавляють себе будь-яких соціальних гарантій. Тож єдиним способом убезпечити себе від «голодної старості» є офіційне працевлаштування. Тим більше, що вимоги до стажу в Україні підвищуватимуться щорічно аж до 2027 року.

На етапі завершення перетворень, які має на меті здійснити пенсійна реформа, вимоги до страхового стажу будуть наступними:

вихід на пенсію у 60 років – від 35 років офіційного стажу;

у 63 роки – 25-35 років стажу;

у 65 років – більш ніж 25 років страхового стажу.

Для українців, яким не вдасться назбирати навіть 15 років стажу, існує великий ризик залишитися взагалі без державного забезпечення.

Тож не важливо наскільки добре ви заробляєте зараз. Якщо ваше керівництво не сплачує внесків до Пенсійного фонду, через кілька десятків років ви можете опинитися у дуже неприємному становищі, не маючи можливості придбати навіть найнеобхідніше.