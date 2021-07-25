Переводы украинцев массово блокируют. Национальный банк разъяснил, в каких случаях это происходит

В последнее время огромное количество украинцев жалуется на то, что их денежные переводы блокируются банками. Недавно Национальный банк Украины разъяснил, в каких случаях ваши деньги действительно могут быть заблокированы.





Когда банки блокируют деньги?

Общий принцип блокировок всегда один и тот же. Перевод замораживается, причем от суммы это совершенно не зависит. Чтобы разморозить деньги, необходимо предъявить документы, которые подтверждают их законное происхождение. Как правило, такие проверки происходят совершенно внезапно и вызывают сильное раздражение у украинцев.

Как сообщает Национальный банк, с помощью таких блокировок банки пытаются бороться с незаконной деятельностью, в частности, с взятками, финансированием терроризма, а также с черными зарплатами. Если перевод был заблокирован — значит, банк подозревает, что он незаконный.

По словам экспертов, чаще всего проверяют операции, проводимые с наличными деньгами, а также с PEP. Если вы, допустим, захотите переслать деньги с карты на карту вашему родственнику, то вероятность того, что ваш перевод будет заблокирован, достаточно мала. Тем не менее, она высока, если вы решите провести операцию с помощью наличных средств через платежный терминал. Также банки отслеживают достаточно необычные операции для клиента, например, внезапные переводы на большие суммы. Наконец, под проверку попадают те ФОП-ы и организации, которые начали свою деятельность меньше трех месяцев назад. Наконец, проверяют любые операции на достаточно большие суммы.

В случае, если ваш денежный перевод был заблокирован, от вас имеют право потребовать предоставить документы, которые подтвердят, что у данных средств есть законное происхождение. Это может быть декларация либо справка о доходах. Тем не менее, следует помнить о том, что есть много случаев, когда переводы блокировались у совершенно случайных людей.